Una derrota que movió los cimientos de Peñarol y la reunión de Larriera con Ruglio y Bengoechea en Los Aromos

La despedida de Peñarol del Torneo Apertura luego de perder 1-0 ante Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, movió los cimientos del club.

El mal desempeño del equipo, la escasa cantidad de goles convertidos y estos cinco meses del año en los que se fracasó en la Copa Libertadores y ni siquiera se pudo clasificar tercero en el grupo para acceder a la Copa Sudamericana, sumado a lo que fue el campeonato doméstico, llevaron a que luego de lo sucedido este sábado hubiera una reunión urgente y no pautada.

Luego de terminado el partido del sábado y en Los Aromos, se llevó a cabo una reunión íntima entre el presidente del club Ignacio Ruglio junto con Mauricio Larriera y la dirección deportiva a cargo de Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés.

En ningún momento el entrenador dio un paso al costado ni puso su cargo a disposición. Así lo hicieron saber distintas voces del club a Referí.

Leonardo Carreño

El técnico carbonero sigue al frente del plantel

Larriera tiene el respaldo del presidente. Sin embargo, ya no cuenta con unanimidad en el consejo directivo de Peñarol.

Además, según las mismas fuentes, el entrenador carbonero siguió mostrando autocrítica en esa reunión íntima que se llevó a cabo en la concentración.

El técnico no habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante Cerro Largo y de llevarse varios insultos de algunos hinchas ubicados en la Tribuna Henderson al final.

Más allá del apoyo de Ruglio, lo sostiene en el cargo, el muy buen desempeño en la Copa Sudamericana del año pasado -en la que llegó a semifinales- y haber sido campeón uruguayo.

Pero según pudo saber Referí, Ruglio sigue pensando que Larriera es quien puede sacar adelante a este Peñarol con algunas incorporaciones que vendrán para la segunda mitad del año.

Peñarol

Larriera fue presentado por Ruglio el último día del año 2020 en el Estadio Campeón del Siglo

No obstante, los resultados apremian para la Tabla Anual y ya el fin de semana que viene comienza el Torneo Intermedio, y los nuevos jugadores que lleguen a la institución, no podrán jugar con el plantel hasta que comience el Torneo Clausura, es decir, no pueden tomar parte del Intermedio.

Eso implica que Larriera afrontará los siete encuentros del certamen que viene sin refuerzos.

A ello se sumará la salida de Federico Carrizo, quien este lunes se reunirá con su representante y con Ruglio y le informará su salida del club, según confiaron fuentes aurinegras a Referí.

Larriera probó todo lo que pudo y esta vez, a diferencia del año pasado, no le salió nada. Cambió el sistema, jugadores, formas de hacer jugar al equipo, pero nada cambió.

Incluso en todo su periplo, es quien más juveniles ha hecho debutar en el primer equipo junto con lo que hizo Diego Aguirre en 2003 en su primer pasaje como técnico en el club, y Leonardo Ramos. Fueron nueve los jóvenes de las divisiones menores de la institución a los que les brindó su confianza.

@OficialCAP

El técnico hizo debutar a nueve juveniles del club, cuatro en este 2022

En estos cinco meses fueron cuatro los jugadores que debutaron con Larriera: Alejo Cruz, Rodrigo Saravia, Brian Mansilla y Jairo O'Neill.

El plantel está golpeado en lo anímico y eso se trasluce en la cancha y el mensaje del entrenador parece no llegarle a los futbolistas.

Estos jugadores consiguieron 33 puntos de los 63 que disputaron en estos cinco meses, el 52% de las unidades en juego.

La reunión dejó las cosas claras y es que Larriera seguirá al frente del club y contó con el apoyo de Ruglio y de Bengoechea y Cedrés.

Este lunes, el entrenador volverá a Los Aromos, pero para afrontar un nuevo entrenamiento de cara a lo que será el nuevo campeonato que comienza el fin de semana que viene. Los cimientos de Peñarol se removieron, pero con el técnico, todo quedó en calma.