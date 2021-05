Polémica por Blancanieves: critican que el beso del príncipe "no es consensuado"

El pasado 30 de abril, Disneylandia volvió a abrir sus puertas luego de más de un año, un cierre motivado por la pandemia de covid-19. El parque californiano, inaugurado por el propio Walt Disney en 1955, acompañó ese regreso con algunas novedades y cambios dentro de los juegos y atracciones, incluyendo algunos en Snow White's Enchanted Wish, el paseo temático que revive la película Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Disney, estrenado en 1938.

Entre los cambios que incluye la atracción está el final. En lugar de terminar con la muerte de la madrastra malvada, ahora concluye con el beso del príncipe que despierta a Blancanieves de su sueño mágico y conduce al tradicional final feliz de los cuentos de hadas. Pero ese nuevo final fue puesto en cuestión por un medio estadounidense, y desató una polémica en las redes que se ha intensificado ahora, a más de una semana de la reapertura y de la crítica realizada.

El 1° de mayo, el diario SFGate de San Francisco (parte del San Francisco Chronicle, el periódico más importante de esa ciudad californiana) publicó una nota firmada por las periodistas Katie Dowd y Julie Tremaine en la que se pone en cuestión ese momento del juego (y por lo tanto, de la película en la que se basa), señalando que el beso "se da sin el consentimiento de Blancanieves, mientras está dormida, lo que posiblemente no puede significar amor verdadero si solo una de las dos personas sabe lo que está pasando".

"¿No estamos ya de acuerdo en que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema grave? ¿Que enseñarles a los niños que darse un beso, cuando no ha sido acordado por las dos partes, no está bien? Es difícil de entender por qué Disneylandia de 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre tiene permitido hacerle a una mujer, especialmente dado el actual énfasis de la empresa de retirar escenas problemáticas de otras juegos como Jungle Cruise y Splash mountain. ¿Por qué no reimaginar un final que mantenga el espíritu de la película y el lugar de Blancanieves en el canon de Disney, pero que evite este problema?", plantea el texto en cuestión, que ha generado apoyos y también críticas, entre quienes consideran que es un reclamo excesivo y que se trata de un pedido de "cancelación" para una historia concebida hace siglos, y que por otro lado se trata de un pedido que busca censurar el relato original de Disney.

Blancanieves, un clásico que fue cuestionado por su final

Esta es la polémica más reciente por películas clásicas de Disney, pero ya hubo otras en los últimos tiempos. A fines de 2020, la empresa agregó en la plataforma Disney+ advertencias en algunas de sus películas como Peter Pan o Dumbo, avisando que las películas incluyen un aviso que señala que algunos de los personajes son ofensivos bajo los criterios sociales actuales, retratando estereotipos "incorrectos entonces y ahora", como los de nativos americanos en Peter Pan, o de los cuervos de Dumbo, que remiten a estereotipos culturales sobre las personas negras en Estados Unidos.

También lo hace en Los Aristogatos, donde en un momento un gato siamés aparece tocando el piano con palitos para comer, remitiendo a los estereotipos asiáticos.

"Este programa incluye representaciones negativas y/o trato incorrecto a personas o culturas", advierte el mensaje en Disney+, que no puede saltarse. Y añade: "Más que eliminar el contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo".