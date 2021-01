Una serie de Disney desbancó a Game of Thrones como la más pirateada en 2020

Estamos viviendo un punto álgido de la guerra por el streaming. Las plataformas alcanzan nuevos territorios todas las semanas y durante este año hasta el cine volcará sus estrenos más importantes en algunas de ellas. Ya en Uruguay hay acceso a varias de las más importantes o difundidas, y la última gran incorporación ha sido la de Disney+, una plataforma "para toda la familia" propiedad de la megaempresa del ratón.

Justamente, el lanzamiento de esa plataforma a nivel mundial y su creciente popularidad ha hecho que uno de sus contenidos principales, al mismo tiempo, se quedara con el dudoso galardón de ser la serie más pirateada –o con más descargas ilegales– de 2020.

Según un informe del sitio especializado TorrentFreak, The Mandalorian se transformó el año pasado en la serie más descargada a partir del protocolo BitTorrent, y desbancó a la que había sido la gran ganadora en los últimos siete años, Game of Thrones, que finalizó en 2019.

The Mandalorian es una historia que se desprende del universo de Star Wars y fue la primera serie original de Disney+; el año pasado estrenó su segunda –y muy aplaudida– temporada. En 2019, durante la emisión de su primera entrega, había quedado en el tercer lugar de la lista.

El podio de lo más pirateado en 2020 lo completan The Boys, serie de Amazon Prime Video que va por su segunda temporada, y Westworld, serie futurista de la que HBO emitió durante el año pasado su tercera entrega.

La lista de las diez más pirateadas de 2020 la cierran Vikingos, Star Trek: Picard, Rick y Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow y The Flash.