Pedro Pascal, el padre de Internet y la construcción de un nuevo héroe

Dispara a quemarropa a zombies ciegos parasitados por hongos, carga con el adorable Gorgu a través de las fronteras de la galaxia, seduce y muere en Poniente. Pedro Pascal es el hombre del momento.

Este domingo termina la primera temporada de The Last of Us, la producción de HBO basada en el videojuego homónimo que se convirtió en el más reciente éxito de la plataforma de streaming y con la que el actor consiguió el rol protagónico que cambiaría finalmente el rumbo de su carrera. Se convirtió en el padre que todos y todas quieren. Y se hizo viral.

Los papeles más populares de Pedro Pascal lo han puesto siempre del lado de la violencia, pero siempre por necesidad. Sin embargo ha sabido desplegar matices y emociones que no corresponderían al clásico y estereotipado héroe recio de Hollywood. Miedos, dudas, consecuencias. Esa construcción de una masculinidad honesta, que acompaña cambios sociales fuera de las pantallas, es una de las cualidades que convierte a Pascal en un atractivo para cualquiera que lo quede mirando con atención.

¿Pero quién es el actor que se convirtió en la fascinación de Internet? “¿Sabes cuál es mi nombre completo?", le preguntó a Jimmy Kimmel que intentaba acertar la pronunciación de su nombre. "José Pedro Balmaceda Pascal", responde de un tiro dejando atrás los intentos gringos de cambiar la entonación de su nombre. El tono latino arenga los aplausos de la tribuna y él se muerde el labio inferior mientras levanta los pulgares con un gesto entre rockero y adorable. O como dijo en una alfombra roja: “¡A mí me encanta cuando me dicen Pedrito!”

Pero Pedro Balmaceda y Pedro Pascal marcaron dos etapas fundamentales en sus 47 años de vida, desde su nacimiento en Santiago de Chile, el exilio familiar, la crianza entre fronteras, su consolidación como actor y, finalmente, los aplausos.

Pedro Balmaceda: Chile, el golpe y el exilio

Tenía nueve meses cuando el avión despegó. Al mismo tiempo su abuelo Luis Pascal Vigil cantaba el himno nacional en el balcón del aeropuerto Pudahuel, en Chile. Era enero de 1976, dos años después del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, y la familia Balmaceda Pascal se exiliaba, en principio en Dinamarca y luego en los Estados Unidos, con el pequeño Pedro y sus dos hermanas.

Hace un mes Pascal asumió la conducción del mítico programa neoyorkino Saturday Night Live (SNL), el programa que separa a los mortales de las estrellas y los actores secundarios de los protagonistas. “Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que escapar de Pinochet y me trajo a mí y a mis hermanas a Estados Unidos. Fueron muy valientes y sin ellos no estaría en este maravilloso país”, dijo el actor durante su monólogo mientras la emoción se apoderaba momentáneamente de sus palabras.

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Su padre Pedro, ginécologo, y su madre Verónica, psicóloga infantil, habían escondido a Andrés Pascal Allende –tío de Verónica y sobrino de Salvador Allende–, integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Por ese motivo la familia Pascal era buscada por la Dirección de Inteligencia Nacional. “Fueron a buscar a mi padre al hospital en el que trabajaba. Se escabulló por la parte de atrás y se llevó a mi madre, mientras su hermana nos llevó a mi hermana y a mí a su casa. Mis padres se dieron cuenta de que su única opción era esconderse”, contó el mismo Pascal en una entrevista con The Rake.

Su prima, Paula Coddou, escribió en 2017 la historia de su relación en una edición de la revista Paula. “Como la gente de la Cruz Roja Internacional aconsejó a tiempo a nuestra familia, Pedro y su hermana no salieron desde la embajada con sus papás, sino que llegaron directamente al aeropuerto: eso permitió que sus pasaportes no quedaran timbrados con la "L" de "limitados para circular" que estampaban en el de quienes partían exiliados. Por eso, los años que vinieron Pedro y Javiera pudieron venir a Chile sin problemas. Y por eso, el choclón de primos, pudimos compartir largos veranos en Pucón y algunos inviernos en Santiago”.

Sus padres pudieron volver a Chile cuando ingresaron en una lista de exiliados indultados y volvieron a sus enormes familias. Algo que a Pedro le faltaba en los Estados Unidos. “Supongo que es en la mediana edad cuando siento que aceptar que no tengo ningún lugar donde plantar mi bandera como individuo puede ser un reto emocional. Cualquier lugar es y no es mi hogar. Pero eso también me sigue pareciendo algo bueno. En nuestra cultura se suele considerar una desventaja, pero es una ventaja de carácter, de perspectiva y de disposición", contó.

Pedro creció entonces entre los Nueva York y Santiago de Chile. Su padre, Pedro, le inculcó el amor por el cine y su madre, Verónica, fue la que lo anotó en sus primeras clases de arte dramático. Ella se suicidó cuando su hijo tenía 24 años. “Esta es para Pedro y para Verónica”, dijo Chris Martin, líder de Coldplay en aquella presentación en SNL antes de cantar Fix you, la canción que escribió cuando murió el padre de su entonces esposa Gwyneth Paltrow. Un puente entre ausencias, un momento para reconocer el duelo en uno de los programas más vistos de los Estados Unidos.

A partir de la muerte de su madre Pedro Balmaceda decidió llamarse Pedro Pascal.

Pedro Pascal: "Daddy is a state of mind"

"Mi padre, porque era un gran cinéfilo y nos llevaba al cine varias veces a la semana durante mi infancia. Por supuesto, obtuvimos televisión por cable y HBO se sumó al redil. Películas sin censura e ininterrumpidas en tu sala de estar: fue una especie de puto milagro. Recuerdo estar sentado allí y sentirlo como magia absoluta para mí. Recuerdo perfectamente haber visto mi primera película en HBO y pensar que era magia”. Ahora está haciendo magia.

En una industria en la que la juventud es la madre de todas las virtudes Pedro Pascal está atravesando su mejor momento como actor casi a los 50 años. Y encarna, además, el ideal del nuevo galán: sensible, gracioso y desprejuiciado.

Pedro Pascal en Game of Thrones

Pero antes de conseguir un papel como el de Oberyn Martell en la icónica Game of Thrones Pascal –que en apenas ocho episodios en la cuarta temporada lo posicionó en otra liga– desfiló por pequeños roles en series como Buffy, la cazavampiros, Law & Order, The Good Wife, Graceland o Homeland.

“No conseguí lo de Game of Thrones hasta finales de mis treinta. Y, por lo tanto, la cantidad de veces que me ayudaron y de gente en la que pude confiar en momentos realmente duros... nunca dejaré que algunas de esas personas vuelvan a invitarme a cenar porque quiero cuidarles tanto como lo hicieron de mí", dijo a The Wire.

Pedro Pascal en Narcos

Interpretó al agente de la DEA Javier Peña en Narcos durante tres temporadas y construyó una firme trayectoria teatral. Actualmente es posible verlo tanto en el éxito de HBO como The Mandalorian, el western espacial de Star+ que acaba de estrenar su tercera temporada donde carga con Baby Yoda. Cariñosamente. El año pasado también coprotagonizó The Unbearable Weight of Massive Talent junto a Nicolas Cage y fue parte del elenco de la comedia The Bubble.

Pedro Pascal es la nueva fascinación de Internet. Pero también de la crítica y las audiencias. El actor chileno que interpreta a Joel Miller supo cómo capitalizar su momento y conquistó a diferentes generaciones cada vez que tuvo exposición por fuera de los márgenes del personaje. Todo lo que hace se vuelve viral. “Pedro Pascal elige la canción que debería sonar en su funeral”. ”Esta es la comida favorita de Pedro Pascal". “Cosas que no sabías de Pedro Pascal”. “Las revelaciones de la carta astral de Pedro Pascal”. “10 cosas sin las que Pedro Pascal no puede vivir”. “¿Plata o avocado? Pedro Pascal tiene la respuesta”.

Ya lo dijo la revista norteamericana Vox: "En este punto, es casi imposible evitar a Pedro Pascal. Evitarlo es como evadir la gravedad”. A menos que no tengas conexión a internet o logres evadir con éxito la tentación de scrollear en cualquier red social. De lo contrario vas a encontrar el rostro de Pedro Pascal.

“daddy is a state of mind, you know what i'm saying? i'm your daddy” - pedro pascal pic.twitter.com/x9NsYLSUEX — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 25, 2022

Parte de su encanto tiene que ver con su procedencia, y con los años Pascal ha aprendido a jugar con su identidad latina y herencia española a su favor. "La gente en Norteamérica entiende de una manera muy limitada lo que es ser latino. No son capaces de asimilar la complejidad y diversidad del concepto. Todo lo meten en el mismo saco. Pero ahora he conseguido volver eso a mi favor. Me da la oportunidad de ser gringo, de hacer de europeo y también de latino, porque al fin y al cabo soy todas esas cosas", dijo a El País de Madrid.

Pedro Pascal en The Mandalorian

Por un tiempo pudimos verlo en dos de sus roles más paternales, incluso sin ser padre. En The Mandalorian se pone en el rol (y especialmente la voz) de Din Djarin mientras tiene que transportar a Gorgu por la galaxia, en The Last of Us se encarga de otro tipo de carga: una niña huérfana de 14 años que puede ser la clave de la salvación de una sociedad que cada vez se retuerce más pero ahí, en ese vínculo casi paternal entre un padre sin hija y un hija sin padre, donde realmente está la sustancia y el éxito de la trama.

Y ese vínculo que se va enterneciendo a medida que pasan los minutos, las horas, los días, se traslada a cada momento en que los vemos por fuera de la pantalla. Bella Ramsey y Pedro Pascal tienen ahora una de las mejores relaciones de protagonistas, dentro y fuera de la ficción. ¿Cómo no enternecerse cuando Pascal llama a Bella Ramsey "Bellie", mezclando su nombre con el de su personaje? Y dice que la quiere.

Aunque Internet se empeña en consagrarlo como padre, Pascal no sabe si quiere tener hijos. Pero para el actor ser el "papi" de Internet es simplemente un estado mental.

El chileno está a punto de estrenar en el Festival de Cannes 2023 el cortometraje del director español Pedro Almodóvar Strange Way of Life en el que protagoniza junto a Ethan Hawke con una historia de amor entre dos hombres en medio de un western que parece tradicional pero no lo es.

Y esta noche, mientras el mundo puede ver el final la primera temporada de la serie que marcó un hito en su carrera él estará cerca de uno de los momentos más ansiados de la industria audiovisual cuando entregue el premio Oscar a Mejor Actor. José Pedro Balmaceda Pascal está replanteando los modelos de héroe y el estereotipo de galán latinoamericano, y la industria lo está mirando.