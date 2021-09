Policías retirados "no están para correr", pero ayudarán en las comisarías, dijo Heber

Luego que el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 167 de la vigente ley de Presupuesto y con ello habilitó al Ministerio del Interior a contratar hasta mil policías retirados para cumplir funciones ejecutivas, el ministro Luis Alberto Heber dijo este lunes que el retirado policial mantendrá su retiro y obtendrá un complemento salarial. Dijo que se trata de personas con potencial que están en caja policial y quieren dar una mano.

Heber aseguró que si bien estos policías "no están para correr ni actuar en las calles", sí tienen la experiencia para ayudar, incluso a tener mayor presencia en las comisarías. "Nosotros no queremos comisarías que cierren el fin de de semana y abran los lunes. Hemos visto carteles que dicen: abrimos a las 9 de la mañana del día lunes, porque no había gente en la comisaría", ejemplificó el ministro.

El decreto establece que estos policías retirados podrán desempeñarse en comisarías, subcomisarías, seccionales policiales, destacamentos, garitas o kioscos policiales en todas las jefaturas departamentales. La idea es que tengan funciones de “relacionamiento con la comunidad" (vecinos, comisiones barriales, organizaciones sociales o centros de enseñanza) y así poder “fortalecer el entendimiento” con la policía.

Ante esto, Heber –que mantuvo una reunión con autoridades la Asociación Rural del Uruguay, encabezadas por su presidente, Gonzalo Valdés Requena.– agregó que un comisario tiene que estar metido en la comunidad. "Creemos que tiene que relacionarse todo el día, hablar con el comerciante, trabajadores feriales, tiene que conocer el barrio en el que está", y remató: "Tampoco lo tengamos encerrado en la comisaría".

Consultado sobre la contratación, el ministro dijo que van a ir llamando de acuerdo a las vacantes que hay y agregó: "hay mucha ansiedad, mucha gente me escribió de todas partes del país para saber cómo y dónde se inscriben".

Respecto a las críticas planteadas por el sindicato policial sobre este tema, Heber afirmó: "Después hablaremos con el sindicato" y aseguró que cree que "sirve que la policía —con la experiencia que tenga, que conoce el lugar dónde está— nos de una mano en la comisaría".

Según un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma), la actual administración desconoce la interna policial. El comunicado afirmó que “es un error inexcusable tratar de reincorporar a exfuncionarios ya que cumplieron un ciclo en la institución y hoy tienen más de sesenta años de edad”.

En tanto la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, dijo a Telemundo que habilitar a policías retirados a que retomen tareas en el ministerio, es “desafortunado y de poco respeto por el retirado policial”.