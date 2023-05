"Por amor, por mi esposa": condenaron a 17 años de prisión a hombre que mató a otro en una cancha de baby fútbol

La jueza María Noel Tonarelli le preguntó al acusado si quería decir algo antes de que diera su sentencia. Allí, el hombre de unos 50 años, expresó: "Sé que no lo voy a traer de vuelta, lo lamento mucho y estoy arrepentido. Fue un momento que no sé... por amor, por mi esposa". Tonarelli le dijo que eso era lo único que podía hacer, arrepentirse. Después, manifestó que accedía a lo solicitado por la fiscal del caso, Alana Eccher, y lo condenó a 17 años de prisión por homicidio.

En una audiencia celebrada este miércoles –y que presenció El Observador– la fiscal Eccher solicitó que el caso se resuelva por proceso simplificado, por lo que se acusó al imputado, declararon testigos y se dictó sentencia en la misma instancia. Todo ello con el beneplácito del imputado.

Cuando leyó la demanda acusatoria, Eccher recordó que hace casi un año, el 22 de mayo de 2022, un hombre de 50 años fue a ver a su hijo a un partido de baby fútbol en la cancha de Arancagua y avenida San Martín y que sobre el mediodía, cuando se subieron al auto para irse, los abordó el acusado.

Según declaró en Fiscalía un militar que custodiaba el pabellón lindero, él ya había dado varias vueltas por la zona esperándolo. Cuando los vio subidos al auto, intentó abrir la puerta de atrás, pero como no pudo, se acercó al asiento del conductor. Uno de los policías que declaró en audiencia dijo que la víctima se ofreció a salir del auto para poder conversar.

Pero el acusado, sin más, sacó un revólver entre la ropa y le dio cinco tiros. Uno de ellos impactó en el auto y los otros cuatro en el lado izquierdo del cuerpo de la víctima. Además, los vidrios que saltaron le cortaron la rodilla a su hijo de 14 años que iba en el asiento del acompañante, razón por la que Eccher también solicitó que se le compute un delito de lesiones personales.

El homicida y la víctima se conocían desde hacía años, porque el primero había sido entrenador de un equipo de baby fútbol del barrio (Cerrito de la Victoria) y a raíz de eso las dos familias habían comenzado una relación.

El motivo del crimen, dijo Eccher, fue una "aparente relación sentimental" entre la víctima y la esposa del acusado.

Después de hacerlo, el acusado, que había llegado en moto, se retiró caminando y llevando el vehículo con la mano. Fue detenido por la Policía a pocos metros y no ofreció resistencia, de hecho, confesó el crimen en el momento.

Cometió el homicidio en presencia del hijo de la víctima y de otros adolescentes que habían salido del partido, de hecho, varios de ellos se escondieron entre los autos del estacionamiento para refugiarse. Cometer un homicidio con menores de edad presente es un agravante que implica más pena.

La fiscal Eccher pidió que se lo condene por un delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en presencia de menores, además del delito de lesiones personales por el corte que sufrió su hijo. Como atenuantes, surgió que el hombre no tenía antecedentes penales y también el hecho de que confesó su participación. La jueza Tonarelli aceptó el pedido de la fiscalía y lo condenó a 17 años.

"En vez de ver cada delito como un fenómeno individual el análisis de contexto permite el análisis de las conductas delictivas no como hechos aislados e inconexos sino como resultado de un determinado entramado de conexiones y relaciones vecinales, sociales y afectivas", expuso la fiscal.

El mensaje de la esposa del hombre fallecido

La abogada que representa a la familia de la víctima leyó una carta en la que la esposa del fallecido explicaba que no participó de la audiencia para no exponerse emocionalmente, pero que tenía especial interés en ella. "Debo intentar darle a mis hijos lo mejor que pueda, sobre todo (al que estuvo presente en el hecho), quien está luchando por superar todo lo que le han obligado a vivir. Tengo que honrar el legado de su papá", expresaba uno de los fragmentos.

La mujer explicó que se conoció con su marido en 1998, se casaron en 2001 y tuvieron tres hijos. Le dedicó varios párrafos a contar que era buen marido y buen padre, además de buena persona.

Especificó que la última vez que habían visto a alguien de la familia del homicida había sido en diciembre de 2021, hasta el crimen que tuvo lugar en mayo del año siguiente. "Qué le pasó por la mente para hacer algo así, algo que no tiene perdón, no lo sabemos (...) No existen palabras para describir la cobardía para describir un acto de esta naturaleza", advirtió.

También destacó que, dentro de lo que pudo, el hombre atinó a salvar a su hijo, tirándosele encima.

"La justicia del hombre, como una virtud, se podría decir, de dar lo que cada quien merece, puede agotar su esencia y aplicar lo que cada derecho penal tiene instaurado. Por nuestra parte tenemos, como familia, la convicción de que en algún momento nos encontraremos con la justicia a la que no se le escapa absolutamente nada. Sea divina, karma, causa y efecto, no importa su denominación, cada uno responde con creces por el daño provocado (...) Que se establezca, dadas las circunstancias, la mayor pena posible", cerró.