Por la mala Zenda

Por Pablo Carrasco, especial para El Observador

Una de las ilusiones que cultivó el Frente Amplio en sus votantes cuando llegó al poder fue la de convertir al Uruguay en un “País productivo”, en respuesta al “País financiero” al que supuestamente habían apostado los partidos tradicionales. Ninguna de sus promesas fue más incumplida que ésta. En el imaginario de la gente proliferarían los pequeños productores, viables, con toda su familia viviendo de la actividad. Nada de eso ocurrió. Ocho mil pequeños productores y 16 mil empleados abandonaron el campo para inundar la ciudad. Por otro lado, potencias como la lechería o el arroz entraron en un camino de extinción y a nivel ganadero solamente el latifundio sobrevive.

También era razonable esperar que la tan malhadada “primarización”de la economía tuviera sus días contados, a partir de una industrialización epidémica a la que los obreros acudirían cantando “Te recuerdo Amanda”, merendera en mano. Nada más lejos de esto que la realidad.

Cayeron industrias icónicas para el Uruguay como Pili, Motociclo, Orosur, Caputto, Colgate, Fleischman y tantas otras, mientras que tiemblan los cimientos de empresas como Conaprole o Saman, cuya vulnerabilidad no era imaginable.

Hoy es el turno de la curtiembre Zenda, o como la conocíamos: curtiembre Branáa.

Como en otras ocasiones, desde la izquierda se encuentran las interpretaciones que más los alejan de responsabilidad o culpa, aduciendo la baja del precio y demanda del cuero a nivel mundial y de un presunto rechazo del consumidor al uso del cuero vacuno. Nadie osa contradecir estas “convenientes” explicaciones adjudicando el resultado al verdadero problema: un país imposible de caro.

Para comenzar, no existe una tendencia descendente en la exportación y valores de los cueros. Los precios han mostrado un comportamiento cíclico con picos de máximos en 2007 y 2013 y de baja en las crisis de 2008 y la actual. En el perfil exportador uruguayo, con énfasis en cortes para tapicería de coches de alta gama, las crisis son las del sector de mayor poder adquisitivo del mundo. Estos mercados de “lujo” también integran al caviar, los visones, las amatistas, y todo producto exclusivo del nicho. Ese sector, con mayoría asiática, es el que hoy se retrae. Claramente el cuero no se está abandonando y bastará una recuperación de este tipo de consumidor para que los precios vuelvan a subir. En absoluto el consumidor reclama un Mercedes Benz tapizado en plástico.

En segundo lugar es verdad que el precio del producto terminado ha bajado. En particular en Uruguay el valor actual es hoy un 30% inferior a su máximo del año 2013. Sin embargo, puede decirse que en una proporción mayor se ha rebajado el precio de la materia prima. La baja se ha trasladado a la industria frigorífica y esta a su vez ha hecho lo propio con el ganadero y así el cuero que llegó a valer al productor US$ 1,50 por kilo hoy se paga US$ 0,20 centavos (87% menos), por lo que es bastante probable que los productores hayan subsidiado no solo la baja del cuero en su formato final sino los aumentos de salarios, que en el período subieron un 6%.

Por último, si fuera correcta la teoría del mercado, tan apropiada a la falta de autocrítica de la izquierda, Zenda se habría ido del país sin más. Por el contrario, su medida consistió en permanecer en la fase final del procesamiento en Uruguay, importando el cuero desde Brasil, con el procesamiento de las dos primeras fases del proceso. Mano de obra brasilera y clientes de lujo uruguayos parece una jugada estratégica brillante.

En Uruguay el valor agregado es una utopía y si una planta frigorífica cortara un peceto en dos quedaría fuera del mundo. Mientras aumentan las exportaciones de lana sucia y arroz con cáscara las empresas reaccionan cancelando puestos de trabajo.

El problema no tiene solución mientras los que estén al mando no estén dispuestos a mirar los problemas de frente. Para ellos si la teoría contradice a los hechos, peor pa’ los hechos.