Por primera vez en 82 años no habrá aves en la Expo Prado, mirá el motivo

La Sociedad de Avicultores Cabañeros del Uruguay (SACU) decidió que no habrá exposición de aves en la Expo Prado 2023, porque no dan los tiempos para cumplir con una de las exigencias que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instauró para autorizar la asistencia de esos animales (para lo cual suspendió por 60 días la emergencia sanitaria por Influenza Aviar): que sean vacunados al menos 14 días antes de la fecha de ingreso al predio de exposiciones.

“Ya no era posible, no daban los tiempos, nos avisaron muy sobre la fecha, nos pasaron una lista de veterinarios porque solo pueden vacunar veterinarios registrados por el ministerio, pero era imposible coordinar todo y en un par de días vacunar a 505 aves de 75 expositores de todo el país”, dijo a El Observador Laurindo Cabral, presidente de la gremial que nuclea a los cabañeros de aves.

En un comunicado firmado por Cabral, dirigido a los integrantes de la SACU, se indica: “Esta es una de las noticias más feas para mí” (comunicar la decisión de la directiva de no llevar las aves a la Expo Prado), tras lo cual se detalla la exigencia del MGAP, por qué no se puede cumplir con eso y se afirma, entre otras consideraciones, que además “el requisito impuesto no se justifica ya que sus propios veterinarios (los del MGAP) han repetido muchas veces que las vacunas no garantizan nada”.

Cabral dijo que a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos donde sí hay riesgos elevados, como en las ferias vecinales donde se venden de modo ilegal aves, “en cada exposición en el Prado cada ave es controlada por varios veterinarios del MGAP, lo que se suma a los cuidados de cada cabañero en sus manejos”.

Camilo dos Santos

Cabañeros avicultores en la Rural del Prado.

Añadió que “cumplimos con todas las exigencias, el tema de uso de mamelucos y guantes, cubre zapatos, el precinto que se exige para las aves de pedigrí… todo se cumplía, aumentando costos incluso, pero para vacunar a tantas aves en dos días no había tiempo, ni teniendo un helicóptero para mover a los veterinarios con las vacunas, solo en Colonia hay cuatro expositores con una distancia de 100 kms a veces entre uno y otro”, comentó.

Las 505 aves que iban a participar, expuestas por 75 cabañeros, corresponden a ejemplares de 22 razas estándar y a otras 18 razas de adorno.

Camilo dos Santos

Admisión veterinaria de aves en la Expo Prado 2022.

Cabral dijo que la decisión se consideró a fondo y se adoptó con mucho dolor, “sabiendo que queda el trabajo de todo un año sin poderse mostrar y faltará algo importante en la Expo Prado, las aves, que comparten el galpón con los conejos en un espacio que es el más visitado por las familias y especialmente por las escuelas”.

Camilo dos Santos

Admisión veterinaria de aves en la Expo Prado 2022.

Alternativa de la ARU

Fuentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), consultadas por El Observador, dijeron que la institución que organiza la Expo Prado extendió como aporte para ayudar y que las aves participen en la exposición que su ingreso pueda postergarse por una semana y que la llegada, calificación, exhibición y remate de ejemplares se haga en el último fin de semana de la actividad que se desarrollará desde el viernes 8 al domingo 17 de setiembre.

Esa propuesta, que Cabral agradeció, "lamentablemente no cambia nada", expresó, porque "la gran mayoría de los cabañeros ya soltaron a los animales para armar los planteles, ya no los tienen del modo adecuado para presentarlos, además están muy molestos con el ministerio por la falta de comprensión y flexibilidad y ya no quieren saber nada, tuvieron muchos gastos y esfuerzos en todo un año y todo eso quedó en la nada".

Finalmente, comentó que "en caso de aceptar esa propuesta en todo caso iban a venir muchas menos aves, la mitad o menos, pero con los mismos gastos organizativos... también por eso ya era algo complicado; ahora estamos cancelando la llegada de los jurados argentinos y tendremos que guardar hasta los trofeos que habíamos comprado para los premios, una pena".

Juan Samuelle

Calificación de aves en la Expo Prado.