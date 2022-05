¿Por qué Aguada denunció a Peñarol ante el Tribunal de Penas de la FUBB el viernes a la hora 20.59?

Aguada denunció el pasado viernes a la hora 20.59 a Peñarol ante el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). Los hechos denunciados habían ocurrido el lunes en ocasión de la primera semifinal que ambos disputan por la Liga Uruguaya. ¿Por qué se esperó hasta último momento? Porque el club buscó agotar todos los mecanismos para no ser el accionante, pero se encontró con un impedimento reglamentario y una incertidumbre ante un tema profundamente sensible que lo llevaron a tomar esa iniciativa.

La única denuncia que presentó Aguada fue por cánticos agraviantes de parte de la hinchada de Peñarol que reivindicaron la muerte de dos adolescentes hinchas del club, un trágico hecho ocurrido hace ya 13 años.

El hecho ocurrió el lunes de la semana pasada en el Antel Arena, después de que Peñarol le ganara cómodamente a Aguada por 92-59.

Mientras Nicolás Borsellino le daba una nota a Daiana Abracinskas, en la transmisión de VTV, parte de la hinchada de Peñarol cantó: "Vinieron todos, te faltan dos".

Con esos "dos" se aludió a Rodrigo Núñez, jugador de formativas del club de 15 años, y Rodrigo Barrios, hincha de 17 años, asesinados el 8 de mayo de 2009 a manos de barras de Peñarol que acompañaban a parciales de 25 de Agosto a un partido contra Nacional fijado en la cancha de Aguada.

La primera semifinal entre Aguada y Peñarol fue arbitrada por Andrés Lauhle, Julio Dutra y Martín Rial que tanto después del partido como en un informe ampliatorio posterior, presentaron una serie de denuncias que aún no fueron ventiladas.

Leonardo Carreño

Peñarol recibe a Aguada este martes en el Palacio

En pleno partido, ambos recurrieron a referentes de Peñarol y de Aguada para intentar apaciguar a sus hinchas. Gonzalo Berretta, coordinador de las juveniles de Peñarol y jefe del primer equipo de Peñarol, y Germán Cortizas, coordinador institucional de Aguada, tuvieron que ir a aplacar los ánimos de sus parciales en pleno partido.

"La denuncia que hizo Aguada se adjuntó con lo que denunciaron los jueces y está en la órbita del Tribunal de Penas", dijeron a Referí desde la FUBB.

Aguada quiso saber qué fue lo que denunciaron los jueces y los encargados de seguridad de la FUBB. La intención era saber si los cánticos habían sido denunciados, porque en ese caso no iban a hacer nada y simplemente iban a esperar la resolución del fallo.

Sin embargo, el Tribunal explicó que reglamentariamente no le podía dar vista de las denuncias.

"Esto no es una denuncia porque estemos contra Peñarol", puntualizó el ahora presidente de Aguada Daniel Olivera.

"Agotamos todas las instancias, pedimos tener acceso a lo denunciado, se nos dijo cuál era la razón reglamentaria que lo impide y eso es algo que habrá que cambiar entre los clubes que son los que votamos las normas. Pero no queríamos que un tema que es tan sensible para la institución, para la gente, para el barrio y para las familias, pasara inadvertido. No somos los clubes los que tenemos que denunciar. Serán los jueces o los encargados de seguridad, pero ante esa imposibilidad e incertidumbre tuvimos que hacerlo. Sabemos cómo son los clubes populares que a veces arrastran a un ínfima minoría que puede causar estos problemas `porque a nosotros nos ha pasado", agregó.

En el programa partidario Oro y Carbón radio que se emite por Sport 890, Evaristo González, secretario general de Peñarol y presidente del básquetbol se mostró molesto ante la denuncia: "Aguada nos terminó denunciando en el partido que jugamos en el Antel Arena, yo creo que entre los grandes el código sería que no, pero bueno, acaban de abrir una puerta donde si las denuncias vienen, las denuncias van. Entonces, ¿quién sale favorecido en grandes hinchadas como las nuestras? Nadie".

González pidió especialmente a los hinchas de Peñarol tener un comportamiento adecuado: "El martes va a ser un espectáculo único, vamos a estar todos juntos una vez más en el básquetbol, pero por favor hagámoslo con la conciencia que corresponde. Respetemos las situaciones. Lo más opuesto que tiene Peñarol es la muerte, Peñarol es vida. Las canciones de muerte no tienen nada que ver, no son de Peñarol esas cosas. Peñarol es lograr éxitos, lograr gloria, ver a un niño o a gente grande que llora por un logro. Dañar todo eso con canciones de muerte, agresiones e insultos no es de hinchas de Peñarol".

"Hubo todo un movimiento para que Peñarol perdiera y lo sacaran del campeonato. No es justo", denunció González sin revelar más detalles. "El esfuerzo gigante, el apoyo que tenemos del 99% de la hinchada, por un 1% que le hace daño al club, que no sé qué se creen que son pero terminan haciéndole daño al club, todo el esfuerzo cuando ves que tenés el potencial de un equipo que quiere ir a más, perderlo todo por problemas en la tribuna sí que duele. Tenemos que trabajar para que eso no exista en la tribuna. Hay que ganar en la cancha", concluyó.

Peñarol ganó la primera semifinal 92-59 en el Antel Arena y 91-86 en cancha de Aguada. Si gana este martes se meterá en las finales con Biguá.