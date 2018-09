Por qué aspirantes a policías acampan frente al Ministerio del Interior

Una carpa militar se instaló este miércoles por la noche al frente del Ministerio del Interior, y allí durmió un grupo de aspirantes a policías que fueron descartados por la cartera de seguridad a un mes de egresar como efectivos, debido a una prueba psicológica que los declaró no aptos para vestir el uniforme que los estudiantes no aceptan. Hay un grupo de 10 a quienes, incluso, se les fue denegado el egreso a pocos minutos antes de realizar la ceremonia de graduación el viernes 31 de agosto, muchos de los cuales tenían familiares del interior que habían viajado a Montevideo para acompañarlos en ese momento.

"Fue el último recurso que probamos"; dijo Fernanda López, una de los 120 alumnos que fueron rechazados por el Servicio de Psicología de la Subdirección Nacional de Sanidad Policial, y que pasó la noche en la carpa. Entre otros reclamos, aseguraron que cuando les llegó la noticia las autoridades no les explicaron qué diagnóstico hicieron los profesionales para descartarlos; también se quejaron porque no les hicieron valer un carné expedido por la misma dependencia, otorgado cuando ingresaron a la escuela hace seis meses, que los certificaba para continuar estudiando.

Sobre ese punto, un funcionario de la Dirección Nacional de la Educación Policial remarcó que la reglamentación vigente establece que quienes ingresan al Instituto deben hacerlo con la autorización psicológica para portar armas, pero ese carné, afirmó, no habilita a ejercer como efectivos. La habilitación se obtiene como resultado de "un seguimiento psicológico", tal como se dio en este caso, en donde las autoridades no identifican irregularidades.

"No nos dieron una resolución que nos dijera en qué fallamos", aportó por su parte Evangelina Barcelona, otra estudiante afectada y que esta mañana era una de los siete exestudiantes que montaban guardia en la esquina de Julio Herrera y Obes y Mercedes. "Nos dijeron que no estábamos aptas pero no nos especificaron en qué", lamentó.

En el interior de la carpa había varias botellas, termos de mate y café, yerba, y vasos de plástico usados. Rotan cuando alguno tiene que ir a trabajar aunque la mayoría no tiene empleo y ya no cuenta la beca como ingreso mensual, que equivale al salario mínimo nacional: $13.430.

"Cada dos horas vienen patrulleros y nos peguntan si estamos bien y si necesitamos algo, porque entienden que las irregularidades están a la orden del día", sostuvo López, y añadió que la única condición para levantar el campamento es que los 120 sean finalmente egresados como policías. "Queremos nuestro reintegro y una respuesta del ministro Eduardo Bonomi, porque de verdad queremos ser policías", dijo, sonriente.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El Observador que está entre las intenciones de la cartera dialogar con los manifestantes, pero aseguraron que hay "una confusión" respecto a la condición de estudiantes que tienen quienes cursan en el Instituto de Formación y Capacitación para el Personal de la Escala Básica, desde que fue promulgada la ley orgánica policial de 2015.

"Cuando la gente se inscribe para hacer el curso de agente, ya sabe que hay todo un proceso que dura seis meses, pero eso no les genera ningún derecho" ni garantías de que serán policías, informaron. "Durante ese lapso se los irá evaluando y algunos van a ser eliminados al principio, en la mitad o al final; ese es el procedimiento".

El exalumno Miguel Ángel Mallet contó por sugerencia de un abogado muchos de ellos fueron evaluados con por un psicólogo privado, que determinó que sí estaban en condiciones de vestir el uniforme.

"Vamos a pelearla hasta ganar, aunque cueste aún más", dijo López.