Por qué creemos en las teorías conspirativas y tres piques saludables

Llegamos a ese día de la semana, “el medio”, que no es lunes para decir que uno está recién descansado ni es viernes para decir que uno está agotado. Es tan solo el miércoles, pero el miércoles es de Pícnic! y te invito a sumarte a este mosaico de recomendaciones, lecturas, datos y otras cosas buenas.



Empiezo por lo mejor que tiene la vida: la felicidad, un sentimiento/concepto tan flexible o rígido como el ser humano en el que habita. Pero esta vez voy a hablarte de la felicidad colectiva, algo que en esta era individualista solemos olvidar pero que es de larga data, tal como sostiene la historiadora de la Universidad de Stanford Caroline Winterer. “Soy feliz” o “quiero ser feliz” es la forma en que ahora nos expresamos. Winterer explica que en el siglo XVIII el concepto era bien diferente porque la felicidad equivalía al bien público. “Entonces se concebía como cada ciudadano pensando en el bien mayor, en la sociedad y en las estructuras de gobierno que crearían una sociedad pacífica que le permitiría florecer a la mayor cantidad de personas posibles. Creían que solo con la felicidad pública se crearía el paraguas de estabilidad y seguridad bajo el cual se podía perseguir la felicidad privada”.



Su descripción de la felicidad hace 300 años me hizo pensar bastante en el egoísmo que suele guiar parte de nuestras vidas. Todos queremos todo ya. La libertad, la vacuna, los derechos, el bienestar, la riqueza y más. Y está bien que cada uno busque lo mejor para sí y para sus seres queridos. Pero es mucho mejor cuando buscamos lo personal y el bien colectivo, bien al que podemos aportar con cuestiones mínimas, como el respeto, la paciencia, la solidaridad con el vecino y con el que toca tu puerta pidiendo un alimento. Son tiempos difíciles pero esa no es una excusa, porque nos hemos afirmado demasiado en la felicidad personal desde mucho antes de la pandemia.



Soy Carina Novarese, te invito a que me escribas por acá y espero que estas líneas aumenten tu felicidad y así, la de muchas otras personas a las que podés llegar con tus decisiones y actos.