Por qué el expresidente de Fiat Argentina optó por radicarse en Uruguay

El empresario y expresidente de Fiat Argentina Cristiano Rattazzi cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y explicó los motivos que lo llevaron a radicarse en Uruguay. Otros ejecutivos de la vecina orilla como Marcos Galperin, Gustavo Grobocopatel o Alejandro Bulgheroni, entre otros, también han optado por radicarse en Uruguay en los últimos años.

"Algo no funciona", dijo el ejecutivo en entrevista con LN+. "En todo el mundo, se trata de seducir a los jubilados. Y a mí como jubilado no me ocurrió eso. Es increíble la cantidad de impuestos que hay acá (por Argentina). Por eso decidí irme a otro lado”, comentó al programa Comunidad de Negocios del diario La Nación.

“Yo tenía todo mi patrimonio afuera. Y empezaron a aparecer unos impuestos distorsivos. Si seguían llegando, en 10 años me quedaban sin patrimonio. Por eso dije, ‘me voy a un país tranquilo y encantador’. Se me hacia muy pesada la situación que estaba viviendo la Argentina”, aseguró Rattazzi.

Duros cuestionamientos al gobierno

“Toda la maquinaria del gobierno afronta una crisis enorme. Algo no funciona. Escuchamos a un oficialismo que dice que va a resolver los problemas y crear una Argentina pujante, pero el gobierno lo único que sabe hacer es dar limosnas y planes. No puede dar valor. El valor en todo el mundo lo crean los privados", dijo Rattazzi. En ese sentido, consideró que para ello es necesario "seducir" a los privados para que que inviertan porque no lo hacen para "perder sino para ganar plata".

"Toda esta maquinaria está en medio de una crisis que ya no da más", aseguró el ejecutivo italiano, quien añadió que "no existe" que todos los días se den situaciones de piquetes en las calles argentinas como ocurre hoy en día.

Para Rattazzi la población argentina quiere "algo nuevo". Además, consideró que "no es tan disparada" la idea que han planteado algunos políticos como el excéntrico Javier Milei de eliminar el Banco Central de Argentina (BCRA). Además, consideró que “el peso (argentino) ya no se puede recuperar, debido a que tiene una costo psicológico y laboral muy altos”.

El ejecutivo indicó que en Argentina en poco tiempo ya se ingresará en "modo elecciones", algo que pueda generar "algún cambio" y genere "más optimismo" proyectando un cambio de rumbo desde fines del 2023.