Por qué hay que pedir el combo sin papas

Christopher Mele, New York Times News Service

Si las papas a la francesa son papas y las papas son vegetales y los vegetales son buenos para la salud, entonces ¿qué tiene de malo comer papas a la francesa?

Pues es bastante malo, a decir de expertos y nutricionistas. Eric Rimm, profesor del Departamento de Epidemiología y Nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard, las calificó como “bombas de almidón”.

Explicó que las papas están entre los vegetales que se consideran menos saludables, además de que carecen de los compuestos y nutrientes que hay en las verduras verdes. Si tomas una papa, le quitas la piel (la cual sí contiene algunos nutrientes), la picas, fríes los pedazos en mucho aceite y luego le agregas sal, queso, carne o salsa, esa “bomba de almidón” se puede convertir en un arma de destrucción masiva para la dieta.

Un estudio realizado en 2017 y publicado en The American Journal of Clinical Nutrition señaló que las papas tienen un índice glicémico alto, lo cual ha sido vinculado con un riesgo alto de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio, aún al tomar en cuenta otras variables, los participantes que comían papas fritas dos o tres veces a la semana tenían mayores riesgos de mortalidad en comparación con los que comían papas sin freír.

Pero esas papas fritas sin duda son apetitosas y pedirle a alguien que las deje de comer por completo parece demasiado. Entonces, si te vas a consentir, hay alternativas para hacerlo de las mejores maneras.

Importa más cuántas papas comes que el tamaño de la patata o el tipo de aceite que usaron para freírlas, explicó Lindsay Moyer, nutricionista del Center for Science in the Public Interest.

Considera, por ejemplo, que una porción grande de papas fritas de McDonald’s tiene 510 calorías, casi lo mismo que una Big Mac (540 calorías). Según el Departamento de Agricultura estadounidense, una porción de papas es de 85 gramos, que son aproximadamente doce o quince tiras de papa, o unas 140 calorías.

Comparte la orden, pide la ración más pequeña posible o sustitúyelas con una ensalada o algún vegetal verde, indicó Moyer. Otra alternativa es pedir boniato, o una papa blanca al horno.

“Creo que sería bueno que dieran las comidas con una pequeña ensalada y solo seis tiras de papas fritas”, dijo Rimm, de Harvard.

Hay algunos aperitivos que constan de papas a la francesa cubiertas con queso y carne u otros condimentos, que pueden sumar hasta 1000 calorías por porción, dijo Moyer.

Tampoco exageres con los condimentos: un paquete normal de salsa de tomate solo tiene diez calorías, pero esa misma cantidad de alioli o mayonesa puede tener casi cien calorías más.

“Con esta epidemia de obesidad, ahora la mayoría de nosotros tenemos que controlarnos”, sostuvo Moyer. “No podemos darnos el lujo de comer cien calorías de más de vez en cuando”.

Los comensales deberían preguntar al restaurante con qué frecuencia tiran el aceite para freír, de acuerdo con Rimm. Recalentar, enfriar y volver a usar una y otra vez el aceite fomenta la creación de ácidos grasos poco saludables.

Sharon Zarabi, directora del programa bariátrico y dietista del Hospital Lenox Hill de Manhattan, señaló que el aceite de maíz, que suele emplearse en la preparación de las papas a la francesa, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 6 que contribuyen a la inflamación.

Rimm sugirió a los consumidores pensar en cómo sienten el estómago después de comer esta preparación de papa, pues esto podría hacerlos cambiar algunos hábitos alimenticios.

Magee aconsejó saborearlas bien: tomar la mitad de una tira, colocarla en tu lengua y cerrar los ojos. “Se puede comer cualquier cosa de manera saludable si lo hacemos con conciencia”, sostuvo. “Si comes así las papas a la francesa, te bastarán diez para quedar satisfecho”.