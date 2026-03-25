El truco de Harvard para dormir rápido y qué sugiere Mayo Clinic

Millones de personas luchan cada noche contra el insomnio dando vueltas en la cama. Sin embargo, investigaciones recientes de la Universidad de Harvard revelaron que un hábito tan simple como calentar una parte específica del cuerpo acelera el sueño, mientras que la Clínica Mayo comprobó que la última comida del día juega un rol crucial en el descanso.

El secreto no está en costosos suplementos ni en complejos rituales. Los especialistas observaron que pequeños ajustes biológicos y nutricionales transforman drásticamente la calidad del descanso nocturno.

Un análisis respaldado por la Universidad de Harvard, y difundido por médicos especialistas en sueño, observó que usar medias en la cama ayuda a las personas a conciliar el sueño hasta 10 minutos más rápido.

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La doctora Trisha Pasricha, médica formada en Harvard, explicó que calentar las extremidades dilata los vasos sanguíneos de la piel. Este proceso redistribuye el calor y reduce la temperatura central del cuerpo.

Los investigadores notaron que este descenso térmico es una señal biológica clave que le indica al cerebro que es hora de dormir. El estudio observó que este método natural puede ser tan efectivo como algunos somníferos de venta libre. Para quienes prefieren no usar medias, los expertos señalaron que tomar una ducha tibia tiene un efecto similar.

La regla de los 90 segundos

Además del control de la temperatura, los datos a largo plazo de Harvard sugieren que una rutina de relajación de apenas 90 segundos antes de dormir marca una gran diferencia en la longevidad y la salud cognitiva.

El estudio observó que realizar respiraciones profundas o estiramientos suaves en ese breve lapso ayuda a reducir los niveles de cortisol. Esta hormona, vinculada al estrés, disminuye su concentración en la sangre, permitiendo una mejor reparación celular durante la noche.

Qué cenar (y qué evitar) según Mayo Clinic

Por su parte, la Clínica Mayo hace hincapié en el impacto directo de la nutrición sobre el descanso. La institución observó que ir a la cama con hambre o demasiado lleno interrumpe el ciclo natural del sueño.

Los especialistas notaron que las comidas pesadas, picantes o ricas en grasas consumidas a menos de dos horas de dormir causan molestias digestivas y acidez, lo que fragmenta el descanso nocturno.

En su lugar, los reportes de la clínica destacan que las dietas ricas en proteínas magras (como aves o pescado) y grasas saludables favorecen el sueño. También se observó que el triptófano, presente en frutos secos y semillas, ayuda al cerebro a producir melatonina.

Los enemigos ocultos del descanso

La Clínica Mayo también documentó los efectos negativos del alcohol y la cafeína. Aunque el alcohol puede generar somnolencia inicial, los estudios demostraron que altera la fase REM del sueño y provoca despertares de madrugada.

Finalmente, ambas instituciones coinciden en el impacto de la luz artificial. La exposición a pantallas antes de dormir bloquea la producción natural de melatonina, por lo que los expertos señalaron que mantener la habitación oscura y fresca es vital para lograr un descanso profundo.