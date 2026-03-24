Repensar el paso del tiempo: salud, ciencia y bienestar en una charla sobre longevidad

María Inés García, Gerenta general de Alcance - Alejandra García, gerenta de Experiencia en Servicios - Silvina Tocchetti, experta en longevidad - Gabriel García, director.

En el marco del Mes de la Mujer, Alcance Servicio de Compañía realizó una nueva edición de “Charlas con Impacto, Charlas con Alcance”, un ciclo pensado para generar espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje sobre temas que influyen en la vida cotidiana y el bienestar personal.

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La actividad, orientada a socios, estuvo centrada en la charla “Longevidad Inteligente” y abordó una de las principales tendencias globales en salud, de la mano de la especialista Silvina Tocchetti.

Según explicó en su oratoria, la longevidad inteligente propone “la construcción de un nuevo estado de salud que permita sostener la autonomía física y cognitiva durante mucho más tiempo”, apoyada en evidencia científica y en decisiones cotidianas sostenidas. Lejos de tratarse de una tendencia pasajera, el concepto plantea una redefinición del envejecimiento y del modo en que las personas se vinculan con su salud y su futuro.

Durante la charla se abordaron temas como la diferencia entre edad biológica y edad cronológica, la necesidad de desarrollar criterios para orientarse frente al exceso de información sobre salud, y la importancia de adoptar un modelo activo en el que las personas se conviertan en protagonistas de su propio bienestar. El encuentro propuso así una mirada inspiradora y práctica sobre cómo vivir más y mejor, promoviendo una longevidad activa, consciente y autónoma.

“Para Alcance generar estos espacios es una forma de compartir con nuestros socios y la comunidad información valiosa que contribuya a una mejor calidad de vida. Creemos en la importancia de acercar conocimiento que ayude a tomar decisiones más conscientes sobre la salud”, explicó Jackeline Buceta, responsable de RSE de la organización. La actividad finalizó con un desayuno entre socios, colaboradores e invitados, simbolizando el inicio de un año especial para la organización, que en 2026 celebra sus 30 años de trayectoria como empresa familiar, consolidada gracias al compromiso de su equipo, la confianza de sus afiliados y el vínculo con la comunidad.