Por qué me fui a España

Tengo tres hijos. En Uruguay apenas podía comprarle algo de ropa una vez al año y no tenía la mejor vida, pero me vine a España y me traje a mi marido. He vivido desde niña acá y la verdad si es cierto que los medicamentos hay que comprarlos cuando te mandan un antibiótico o tratamiento para muelas pero valen 5 o 10 euros que acá no es nada. La salud y atención es gratis. Vas con tu pasaporte y la dirección de empadronamiento, pides la tarjeta de salud pública y te la dan totalmente gratis.

El que no la hace es por falta de información. Los servicios sociales te ayudan muchísimo te ayudan con la escuela o con alguna medicina. Si no puedes pagártela te dan la comida, no te dan dinero para que la compres como el Mides. Ellos buscan tus mejor opción, te dan un papel, una dirección, una hora y un día a la semana vas con tu carro de compra; y te lo llenan con todo lo necesario.

Así que, señores, mejor informarse antes de hablar. A mi me encantaría volver a mi país porque extraño muchísimo a mi familia pero sé que mis hijos merecen un futuro. Ellos acá van a colegio privado, les dan todo buen horario que me permite trabajar. Me ahorro niñera, hay becas para el comedor de mediodía. Muchos hablan y hablan y la mayoría no ha buscado soluciones.

Mis hijos comen, tienen buena ropa, se van de excursión y mil cosas que en Uruguay no tendrían posibilidad. La única manera que tendría de volver es que las cosas cambiaran y no fuera tan caro todo. Acá con 200 euros como un mes y hago lo que te puedas imaginar. Ahí con seis mil pesos solo hacés lo necesario y estirando . Vamos, señores, seamos realistas .