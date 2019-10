Por qué Mercado Libre no le tiene miedo a la llegada de Amazon

Los anuncios de expansión de Amazon -el gigante del e-commerce dirigido por Jeff Bezos- por la región y, específicamente en Argentina, está obligando a Mercado Libre a recrear sus planes para el corto plazo. Durante el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, el vicepresidente de la compañía, Sean Summers, le dijo a El Cronista que si MercadoLibre debe competir con Amazon en Argentina, lo hará como en el resto de la región, donde ya lo hace y gana la empresa sudamericana.

Summers explicó que ambas compiten en México desde 2015, cuando llegó Amazon, y en Brasil, hace dos años y medio. “Nos obligaron a seguir mejorando en la experiencia que ofrecemos. Nos ayudaron a desarrollar el comercio electrónico en la región. Nada mejor que la competencia”, apuntó.

Pero aun así, en todos los mercados en los que Amazon crece, MercadoLibre encara inversiones importantes. En Brasil, MELI acaba de anunciar más de US$ 750 millones para mejorar sus servicios financieros, de distribución y logísticos. En ese país, donde concentra casi 35% de share, el año pasado invirtió casi US$ 500 millones.

Ese país representa casi 60% de los ingresos de MercadoLibre; México, más del 10% y Argentina alrededor del 20%. En Argentina quiere, antes de fin de año, alcanzar la apertura total del nuevo centro de almacenamiento en el Mercado Central, de 65.000 metros cuadrados.

“El año pasado, aumentamos 50% el volumen operado en nuestra red de logística y vemos tasas de crecimiento similares este año”, dijo Summers.

La inversión en Argentina para 2018/2019 es de 3.524 millones de pesos argentinos (unos US$ 60 millones) e incluye el nuevo centro de desarrollo en el Polo DOT (más de 1.100 millones de pesos argentinos, equivalente a US$ 18 millones), el Centro Tesla, en Parque Patricios (865 millones de pesos argentinos o US$ 14 millones), el del Mercado Central (1.360 millones de pesos argentinos, que implican unos US$ 23 millones), y los de desarrollo en Córdoba (145 millones de pesos argentinos, o US$ 2,48 millones), Mendoza (38 millones de pesos argentinos, o US$% 659 mil), Santa Fe y Paraná (13 millones de pesos argentinos), o US$ 220 mil).

Fuente: El Cronista - RIPE