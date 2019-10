Softbank toma el control de WeWork y desploma su valor

El consejo de WeWork ha dado luz verde al rescate propuesto por su accionista de referencia SoftBank, tal y como adelantó The Wall Street Journal. Según el pacto, el grupo tecnológico japonés se hará con el control de la compañía de alquiler de oficinas, mientras el fundador, Adam Neumann, recibirá cerca de US$ 1.700 millones y, previsiblemente, saldrá del consejo de administración, donde actualmente ocupa el cargo de presidente.

El acuerdo valorará la empresa en unos US$ 8.000 millones, una drástica rebaja respecto a los 47.000 millones a los que se fijó el valor de WeWork en enero del año pasado, cuando SoftBank destinó US$ 2.000 millones para elevar su participación en la compañía.

El gigante japonés se hará ahora por unos US$ 1.000 millones con la mayor parte de la participación del 22% de Neumann, que se mantendrá ligado a la empresa como consultor con una comisión de US$ 185 millones, y ampliará en US$ 500 millones su préstamo al controvertido fundador.

WeWork atraviesa una situación financiera delicada tras cancelar su salida a Bolsa, lo que le ha dejado sin recursos para pagar sus deudas. Los ingresos de la compañía se están duplicando anualmente, pero WeWork acumula unos números rojos de US$ 690 millones sólo en el primer semestre del año.

Los responsables de WeCo, matriz de WeWork, manejaban una valoración de menos de US$ 20.000 millones en la OPV, un recorte considerable que SoftBank quería evitar. No obstante, el mercado seguía sin estar convencido, ni siquiera tras los cambios aplicados en la política de gestión. En un movimiento desesperado, la compañía anunció una batería de novedades en su gobierno corporativo que, en última instancia, buscaban limitar el poder de su fundador. Pero ya era demasiado tarde.

Fuente: Expansión - RIPE