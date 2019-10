Cómo entrenar el cerebro para dejar de procrastinar

La procrastinación es un comportamiento que en general los trabajadores desean cambiar. Existen algunas acciones que pueden llevarse a cabo para entrenar el cerebro y dejar de postergar las tareas importantes.

Foco en la acción

Decir que buscas dejar de postergar tiene una connotación negativa, y los cerebros no están preparados para la inacción, señala el autor Art Markman en un artículo de Fast Company. Según Markman, el cerebro tiene un eficiente "sistema go" que involucra objetivos e impulsa el comportamiento buscado. Cuando se establece una meta, este sistema lleva a las personas a prestar atención a la información relacionada con esa meta y a actuar en consecuencia.

Si alguien se compromete con un objetivo que en realidad no quiere lograr, actúa el "sistema de detención", que consiste en un conjunto de mecanismos cerebrales que inhiben comportamientos. Eso significa que nunca debe enmarcar un intento de cambiar un comportamiento en términos de acciones que no desea realizar. En cambio, debe centrarse en las acciones que desea realizar para tener éxito.

Cambia tu motivación

La procrastinación se trata de no hacer algo en particular, como preparar una gran presentación que debe hacer la próxima semana.

Pero eso no significa que su "sistema go" no lo esté impulsando a hacer nada.

A menudo, se postergan las acciones que tienen algún resultado negativo asociado a ellas. Por ejemplo, evitar llamar a un colega al que hay que darle malas noticias. Se tiene miedo a hablar en público, por lo que no se quiere pensar en esa presentación.

Una gran estrategia para evitar un resultado negativo es huir de él, ya que a menudo es más seguro huir que enfrentar. La forma de evitar hacer algo que se supone deberías hacer es involucrando al "sistema go" para hacer otra cosa. Por lo tanto, respondes correos electrónicos, estableces reuniones con colegas o te ocupas de tareas serviles en lugar de abordar lo que debe hacerse.

Una alternativa es buscar algo emocionante en la tarea que estás evitando. La mayoría de las cosas no son del todo malas. Incluso llamar a un colega para dar malas noticias puede darle la oportunidad de seguir adelante con un proyecto estancado. Encuentre esos posibles resultados positivos y concéntrese en ellos. Eso te ayuda a enfocarte en la motivación en lugar de evitar la motivación. En un modo de aproximación, el "sistema go" lo ayudará a buscar acciones para cumplir el objetivo. Y luego comenzarás a progresar.

Entrar en "modo hacer"

Una estrategia que muchas personas usan para postergar es decidir pensar en algo más. Esta estrategia aprovecha otro aspecto de la motivación humana. Tenemos dos modos de motivación distintos: un modo de pensar y un modo de hacer. Incluso tenemos lenguaje para hablar de estos modos.

Muchas tácticas de venta lo aprovechan. Los concesionarios de automóviles alientan a probar un automóvil por muchas razones. Sin embargo, el principal de ellos es que una prueba de manejo es una acción. Te pone en un modo de hacer. Su esperanza es que permanezca en ese modo de hacer hasta que realice la acción final de firmar un contrato y conducir con su nuevo automóvil.

Si te encontrás escondido en un modo de pensamiento, entonces necesitas ponerte en "modo hacer". Para eso, buscá una pequeña acción que puedas tomar para avanzar el proyecto. Comunicate con tu colega y enviale un correo electrónico para programar una llamada. Abrí un documento para ese informe y comenzá a delinear la sección problemática. Practica tu charla hacia la pared de una sala de conferencias vacía.

Al comenzar con una sola acción, cambia tu sistema de motivación a un "modo hacer", lo que hace que sea más fácil hacer lo siguiente y luego lo siguiente. Del mismo modo que a una locomotora le lleva mucho tiempo acelerar, está bien si se abre paso en un proyecto problemático, siempre y cuando siga haciendo lo siguiente.