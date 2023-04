¿Por qué no viajaron Luis Suárez ni Felipe Carballo para jugar con Gremio por Copa do Brasil?

Los dos uruguayos de Gremio, Luis Suárez y Felipe Carballo, no viajaron este miércoles con el resto de la delegación del equipo que este jueves a la hora 21.30 juega de visitante ante ABC por la tercera ronda de la Copa do Brasil.

Ambos futbolistas vienen de coronarse campeones con el tricolor de Porto Alegre el pasado sábado en el Torneo Gaúcho, por lo que el club logró el sexenio.

No obstante, cuando se esperaba la vuelta de Suárez nueve años después a Natal, la capital de Rio Grande do Norte, después de lo que fue su episodio cuando se enfrentó Uruguay ante Italia por el Mundial 2014 de Brasil en el que mordió a Giorgio Chiellini y fue expulsado de la Copa del Mundo por parte de FIFA, y también de Brasil, su llegada no se dará.

¿Por qué no viajaron Luis Suárez ni Carballo a Natal?

Suárez y Carballo no viajaron a Natal según informaron medios brasileños este miércoles sobre la hora 13.

La decisión la tomó el técnico del equipo, Renato Portaluppi.

¿Cuáles fueron los motivos? Que pretende que ambos descansen para lo que será el debut de Gremio en el Campeonato Brasileiro este domingo a la hora 18.30 como local ante Santos.

Sí espera que los dos puedan estar en el juego de vuelta contra ABC por la Copa do Brasil, cuando jueguen como locales en el Estadio Arena do Gremio el próximo 27 de abril a las 21.30.