¿Por qué Tenfield no transmitió el partido de la Copa AUF Uruguay entre Basáñez e Ituzaingó?

El encuentro que Basáñez e Ituzaingó disputaron este jueves por la fase preliminar de la Copa AUF Uruguay no fue televisado por Tenfield a pesar de que la empresa que tiene los derechos de televisación del fútbol uruguayo lo había anunciado en su grilla semanal.

Cuando las cámaras de televisión ya estaban instaladas y los periodistas estaban prontos para ejercer su tarea, les llegó la información de que no podían transmitir el partido.

¿Qué pasó? Antes, la AUF se comunicó con Tenfield y la intimó a no transmitir el encuentro aduciendo que la empresa no tiene los derechos para televisar partidos organizados por la AUF en los que jueguen equipos de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), según le hizo saber un integrante del comité ejecutivo de la AUF a Referí.

"Solo tienen los derechos para televisar cuando juegan equipos AUF entre sí, pero cuando hay un equipo de OFI no tienen los derechos", expresó el dirigente consultado.

Durante el horario en que debía ser transmitido el partido, Tenfield publicó en su cuenta de Twitter la grilla de partidos de la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

"Ante la carta que le remitimos a Tenfield informándole la situación, ellos tenían la opción de no pasarlo o de negociar con la AUF para intentar transmitir el partido, pero no tuvimos comunicación alguna. Tenfield tiene los derechos para televisar los partidos de los equipos que participan de la Primera División, la Segunda División Profesional, la Primera División Amateur y los juveniles, todo en la rama masculina. No tiene adquirido el fútbol femenino, el fútbol sala ni el beach soccer. OFI nos informó que en el contrato que tiene firmado con Tenfield no se pautó una cláusula similar que le permita televisar a sus equipos en cualquier otra competencia. Y por esa razón fue que se lo notificamos a Tenfield", expresó otro consejero de la AUF.

El pasado 31 de mayo, la AUF negoció directamente con Directv la transmisión de los partidos amistosos de Uruguay de junio, contra México, Estados Unidos y Panamá.

Dos semanas antes, AUF firmó también con DirecTV un contrato sin exclusividad a través del cual la señal de cable ofrecerá a sus abonados el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino de la temporada 2022.