AUF recaudó por el partido ante México el doble que lo que le ofreció Tenfield por derechos de TV

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) vendió 52.000 conexiones para ver el partido amistoso en el que este miércoles la selección venció 3-0 a México y recaudó el doble de lo que le pagaba Tenfield, informaron desde la AUF a Referí.

En este primer encuentro, la AUF recibió $ 2.600.000 (cada conexión tuvo un costo de $ 50), lo que equivale a US$ 65.000.

Además, ingresaron poco más de US$ 28.000 por concepto de publicidad y derechos de TV que pagó DirecTV por el primero de los amistosos.

La AUF se aseguró previo a estos partidos ingresos por US$ 40.000 de publicidad y US$ 45.000 que paga DirecTV por los tres encuentros. Esto arroja un ingreso de US$ 85.000, que dividido los tres partidos deja a la AUF US$ 28.333 por juego.

EFE/ Max Simbron

Federico Valverde

Si se toman en cuenta los ingresos que tuvo, la AUF recibió US$ 93.000 por todo concepto para este primer partido por derechos de TV (pay per view de AUFTV, más publicidad y derechos pagos por DirecTV y canal 6 de Durazno).

A este monto deben descontar los costos de la transmisión, que corrieron por cuenta de la AUF.

Desde la AUF informaron que Tenfield ofreció US$ 120.000 por los tres encuentros, informaron desde la Asociación, a razón de US$ 40.000 por partido.

El crecimiento y lo usuarios que no pudieron ver el partido

AUFTV alcanzó este jueves 220.000 usuarios registrados y, según confirmaron desde la AUF, los principales cables de Montevideo y del Interior anunciaron que quieren comprar los derechos de televisión para poder emitir los encuentros del domingo ante Estados Unidos y del fin de semana siguiente en el Estadio Centenario, lo que multiplicará los ingresos que tendrá la Asociación por estos encuentros.

Para el primer partido, solo el 30% del mercado de cables (DirecTV y canal 6 de Durazno), pagaron por los derechos de TV y emitieron el partido.

EFE/ Max Simbron

Sebastián Coates

El lado negativo fue que debido a la cantidad de compras se produjo una saturación en la transmisión de streaming de AUFTV. En el segundo tiempo, los usuarios siguieron comprando y el 15% que había visto el primer período y salió no pudo ingresar para ver el complemento.

Desde la AUF informaron que una vez que sean identificados con el mail quiénes tuvieron dificultades con el servicio, recibirán el partido del domingo en forma gratuita.

AUF denuncia a los cables

Otro hecho que marcó el partido de este jueves entre Uruguay y México fue que algunos cables de Montevideo e Interior que no tenían derecho subieron la señal del partido de la selección.

Fueron advertidos por la AUF de la situación irregular en la que estaban y este viernes deberán pagar por los servicios utilizados o serán demandados por la Asociación, informaron desde la sede de la calle Guayabos.