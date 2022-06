AUFTV: solo con sus más de 100.000 usuarios superó la oferta de Tenfield

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) registró más de 100.000 usuarios que se suscribieron a su plataforma AUFTV y pagaron para ver los dos primeros de los tres amistosos de junio de la selección uruguaya, lo que le permitió igualar solo por ese concepto la oferta que le había hecho la empresa Tenfield (US$ 120.000) por tener la exclusividad de los tres juegos de esta ventana.

Según informó la AUF este domingo en sus redes, 102.000 usuarios únicos contrataron los dos partidos amistosos, ante México y Estados Unidos, en la plataforma de AUFTV.

Cada usuario pagó $ 50, lo que da un total por los dos partidos de $ 5.100.000, unos US$ 127.000, cifra que solo por ese rubro superó la oferta de Tenfield de US$ 120.000.

Este domingo, por el partido ante Estados Unidos, 50.000 usuarios pagaron por la trasmisión, sumándose a los 52.000 del primer partido Uruguay-México, que había dado un ingreso de $ 2.600.000 (cada conexión tuvo un costo de $ 50), lo que equivale a US$ 65.000. Además, hubo 8.000 compensaciones a usuarios que experimentaron problemas técnicos en la primera fecha.

Inés Guimaraens

AUF TV apostó por los partidos de la selección

Además, por el primer partido habían ingresado poco más de US$ 34.000 por concepto de publicidad y derechos de TV que pagaron DirecTV, Canal 6 de Durazno (único cableoperador que adquirió el servicio de ese encuentro) y TV Ciudad, que lo emitió por su canal de aire.

Para este segundo partido fueron 25 los cableoperadores de todo el país que adquirieron los derechos a la AUF, lo que significó más ingresos que no fueron detallados.

Además, la AUF se aseguró previo a estos tres partidos de junio ingresos por US$ 40.000 de publicidad y US$ 45.000 que paga DirecTV por los tres encuentros, y US$ 25.000 que pagó TV Ciudad para emitirlo en su señal de aire. Esto arroja un ingreso de US$ 110.000, que dividido los tres partidos deja a la AUF US$ 34.666 por juego.

A eso habrá que sumarle los ingresos por el tercer partido del próximo sábado 11 en Montevideo. La AUF invitó a sus usuarios y público “el próximo sábado a la fiesta del partido despedida a La Celeste en el Estadio Centenario y en AUFTV”, ante un rival que aún no está confirmado, si bien todo indica que será Jamaica.

La AUF destacó que su plataforma de AUFTV “continúa su crecimiento sostenido superando al día de hoy más de 280.000 usuarios registrados, quienes pueden acceder a contenidos exclusivos de las Selecciones y categorías de la AUF”.