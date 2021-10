Positiva alternancia de lluvias, sol y noches frías en las chacras

La alternancia de lluvias, sol y noches frías está resultando inmejorable para el cierre de la zafra de cultivos de invierno.

En el caso del trigo y la cebada todavía se precisa alguna lluvia más en la segunda quincena de octubre para que se logre una gran cosecha.

Con las lluvias que llegarán ya entre domingo y lunes y que intermitentemente seguirán hasta el 14 de octubre el panorama sigue luciendo más que prometedor.

En ese marco, despegada del resto, la colza, la oleaginosa de invierno, está a unos 15 días de empezar una cosecha histórica. Esta semana su precio se acercó a US$ 700 por tonelada, algo inédito para cualquier oleaginosa, lo que significa que ganó otros US$ 40 por tonelada.

En el mercado, exceptuada esa oleaginosa de origen canadiense, el resto de los granos tiene una tónica entre estable y firme para el trigo y floja para el maíz y la soja en Chicago, ya que avanza sin contratiempos la cosecha estadounidense con temperaturas templadas y sin lluvias.

Pero aunque la soja está floja en Chicago, los precios que se proponen para la cosecha 2022 mejoraron esta semana y se acercaron a US$ 450 por una reducción entre el diferencial entre las referencias de Chicago y Nueva Palmira.

El trigo –no se está cosechando salvo en el norte de Argentina– tiene un mercado mundial muy firme. Rusia prolongará la cuotificación de las exportaciones para asegurar la estabilidad interna de precios y las ventas de trigo estadounidense siguen firmes.

Además la suba de área de colza en países europeos puede limitar la expansión del área triguera.

Eso mantiene muy buenas referencias para la cebada que se ubica en US$ 270 por tonelada para malteo y también asegura un precio muy interesante para el trigo de la próxima cosecha que ya pueden asegurarse US$ 250 a US$ 255 por tonelada.

La firmeza en el precios agrícolas va junto a una disparada muy fuerte del precio de fertilizantes y otros insumos, lo que lleva a preguntarse si se sostendrán precios capaces de absorber esos costos.

Los fríos en la noche demoraron algunas siembras de maíz de primera y en vísperas de la siembra principal, la de verano, la pregunta es si la benevolencia de La Niña se mantendrá y habrá agua suficiente para los cultivos.

Al mismo tiempo la bajante de los ríos Paraná y Paraguay sigue sumando problemas logísticos al comercio regional en vísperas del verano, cuando es más difícil que se recupere agua en las cuencas.