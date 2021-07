Precios entonados y alto riesgo climático en el mercado de granos

El mercado agrícola se vio marcado esta semana por el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que confirmó la firmeza del mercado por varias razones: confirmación del bajo stock de soja de Estados Unidos hasta el año próximo; persistencia de la avidez de China por granos forrajeros como maíz y cebada; y quiebre de la zafra de trigo de primavera de Estados Unidos por sequía son algunos factores que reavivaron temores sobre el abastecimiento de granos. El informe ratificó además el quiebre de la cosecha de maíz safrinha de Brasil.

Así el mercado devolvió la soja disponible de la cosecha pasada por encima de los US$ 500 por tonelada en la referencia Nueva Palmira, aunque ya casi todo ha sido vendido, y sostiene precios estimulantes para la próxima siembra. Buena parte de la mejora en el precio de los granos se lo llevan quienes venden insumos, ya que tanto los fertilizantes como los herbicidas siguen en alza, tanto en Uruguay como en el mercado internacional. Pero lo cierto es que el precio de todos los granos mantiene una plena firmeza.

En el caso de los cereales la escasez regional de maíz y trigo son las que sostienen los precios. Con precios muy firmes para el ganado gordo y con precios interesantes en la leche, hay una demanda interna que empuja las cotizaciones y la oferta interna de maíz está siendo complementada con el ingreso de maíz quebrado desde Argentina.

Este nuevo envión del mercado internacional llevó el precio de la soja a la referencia de US$ 515 por tonelada para la disponible, que ya casi no está en el mercado. La del año que viene ya puede irse cerrando sobre US$ 470, lo que permite compensar el alto costo de los insumos, particularmente de los fertilizantes.

Por maíz disponible se paga en torno a US$ 240 a levantar, precio similar al de trigo, ambos con oferta bastante limitada.

Puede considerarse completa la siembra de cultivos de invierno, en fecha y con buenas perspectivas al arranque de la zafra. En cambio, para los cultivos de verano que se siembran en la próxima primavera surgió una luz amarilla: los pronósticos de mediano plazo de la Universidad de Columbia plantean el riesgo de que vuelva La Niña y falten lluvias; para algunas zonas de Uruguay sucedería por tercer año consecutivo.

Juan Samuelle

Avizoran que las sojas pueden volver a sufrir en ciertas zonas.

Los riesgos vinculados al clima están en este verano de Estados Unidos y Canadá y se perfilan para estar presentes en la próxima zafra de verano del Mercosur.