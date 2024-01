Presidenta de la INDDHH responde al sindicato por la muerte de los reclusos del exComcar: " Es construir primero y después pronunciarse"

Luego de que la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Afinddhh) le pidiera "un rápido pronunciamiento" de esta institución sobre los cuatro reclusos que murieron luego de un incendio en el exComcar, su presidenta Jimena Fernández señaló a El Observador que si bien le "sorprendió" el comunicado, el sindicato "tiene todo derecho a expresarse".

"Tiene su total derecho de expresarse y de expresar su opinión. Está muy bien, no tiene nada malo. Lo único que me sorprendió que salieran así porque tenemos un muy buen diálogo y una muy buena apertura. Si lees el comunicado lo que pedía era un pronunciamiento, cosa que estamos construyendo. No es salir a pronunciarse y después construir. Es construir primero y después en forma responsable y técnica salir a pronunciarse", aseguró en diálogo con El Observador.

Fernández señaló que desde que ocurrió la muerte, la Institución ya ha tomado acciones. "Lo que hicimos fue establecer desde el primer día una coordinación y comunicación constante con quienes son los actores que participan: el comisionado parlamentario con el cual estamos dialogando de manera diaria, también buscando una ronda de diálogo con los legisladores y con algunos actores de la sociedad civil", comentó.

Consultada la razón por la cuál no realizaron el comunicado, Fernández sostuvo que la institución no realiza pronunciamientos sobre casos específicos. "No hemos lanzado comunicados en general cuando hay incidentes en las cárceles. No es habitual en nosotros hacer un comunicado inmediato. No forma parte de la manera que tenemos de comunicar lo que hacemos nosotros que es buscar la acción. No comunicamos sobre casos específicos", aseguró.

A su vez, señaló que la Institución no monitorea permanentemente el exComcar, así como hace con otras cárceles. "No hacemos un monitoreo sistemático del exComcar. Hacemos hechos algunas visitas exploratorias sobre algunos temas específicos, pero no estamos especializados en esa en la temática del exComcar, como sí lo estamos, por ejemplo sobre el hacinamiento en la Unidad 5 de la Cárcel de Mujeres", sostuvo.

¿La razón? "Eficiencia", sentenció. "El equipo que monitorea está compuesto por dos personas y media porque una es medio tiempo. La figura del comisionado tiene una responsabilidad sobre estos temas. El exComcar es inmenso y es inabarcable en su totalidad. Entonces sí entramos para algunos temas específicos este año trabajamos con el tema de las personas trans en el exComcar y estamos viendo el año que viene seguramente también vamos a tomar algún tema puntual", sostuvo.

"La muerte de estos jóvenes representa un horror que habla de una clara falla de la sociedad y muestra específicamente algo que venimos señalando sistemáticamente que es la necesidad de reformar totalmente el sistema carcelario", concluyó.