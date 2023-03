Presidenta de la Jutep dice que "corresponde actuar de oficio" en caso de pago de horas extras en Artigas

La nueva presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Gabriela Di Longo, dijo que está a favor de actuar de oficio ante "casos públicos", como lo sucedido en la Intendencia de Artigas con el pago de horas extras a la pareja de Rodolfo Caram, el hermano del intendente. "La Jutep por ley puede actuar de oficio. Y el criterio mio es que la Jutep tiene que actuar de oficio en los temas que son resonados. Por un sistema lógico", aseguró este martes en entrevista con Radio Sarandí.

"Corresponde, no podemos cerrar los ojos ante casos que son públicos. Eso no implica el dejar de trabajar en casos de corrupción con los expedientes que tenemos y que no están relacionados con temas de público conocimiento", agregó la presidenta cuando fue consultada puntualmente por el caso de Artigas.

Si bien la intención de la presidenta es intervenir de oficio en algunos casos, las decisiones de las intervenciones deben pasar por el directorio, que está integrado por el vicepresidente Guillermo Ortíz y la vocal Ana María Ferraris. Justamente Ferraris, hace unas semanas, planteó que el pago de horas extras en la Intendencia de Artigas fuese tratado en el directorio.

A su vez, la intención de actuar de oficio en la Jutep va en consonancia con lo que piensa Di Longo y en contraposición de lo que pensaba la anterior presidenta, Susana Signorino, que prefería no actuar de oficio, confirmaron fuentes del organismo a El Observador.

La funcionaria Stefani Severo cobró $ 93.979 por realizar 196 horas extras en diciembre y la Intendencia decidió remover a su pareja Rodolfo Caram del puesto de secretario general.

La comuna anunció en febrero en su cuenta de Facebook que Rodolfo Caram pasó a ser director de Desarrollo Productivo, un área que estaba siendo coordinada por Sergio Viera.

El cargo de secretario general pasó a ser ocupado por Emiliano Soravilla, que se venía desempeñando como director general.

La decisión de realizar los cambios se produjo en febrero en momentos en que se viralizó un segundo recibo de sueldo de Severo, esta vez de noviembre de 2022, mes en el que cobró más de 200 horas extras.

Según informó Telemundo, en noviembre del año pasado, a la funcionaria se le computaron 209 horas extras y 39 horas trabajadas en días feriados. En total por horas extras en ese mes le pagaron $ 89.211, mientras que por los feriados cobró $ 19.581. Por ambos conceptos, recibió $ 108.000.

Ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado realizaron una denuncia penal contra la Intendencia de Artigas por presuntas irregularidades.