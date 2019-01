Presidente del PIT-CNT se "movilizaría" en Uruguay por "algunas cosas que pasan en Venezuela"

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó que "por algunas cosas que pasan en Venezuela" él se "estaría movilizando en Uruguay" pero aclaró que "lo habría en clave democrática" y cuestionó a la oposición que "es terrible". "En Uruguay nos imaginamos a la oposición (de Venezuela) como la uruguaya, y no tiene nada que ver, la oposición venezolana es terrible. Mucha gente se asusta de Maduro pero si conocieran de cerca parte de la oposición venezolana se asustarían el triple", lanzó.

Según declaró al portal Agesor, de Soriano, al asistir al encuentro internacional de músicos "Jazz a la calle", Pereira dijo que él no asistió a la asunción de Nicolás Maduro porque no se siente "identificado con una forma de actuar que tiene Maduro", que va contra lo que "debe ser una política en un país" y que "tiene actitudes autoritarias como la detención de este hombre de la Asamblea Nacional que repercute negativamente entre lo que sienten los uruguayos sobre el proceso venezolano". Pero aún así, defendió la participación del secretario general de la central Marcelo Abdala en Caracas el 10 de enero. “No se puede dejar a Venezuela aislada. Venezuela requiere diálogo de todas las partes, de la oposición, del gobierno, de los partidos, de las organizaciones sociales", insistió.

A su juicio, el grave error lo comete la oposición que no se manifiesta "en clave democrática". "Lo hizo en clave de golpe de estado cuando derrocaron a (Hugo) Chávez por unos días, lo hizo en clave de violencia en las afuera de Caracas, no hay movilizaciones en clave democrática y esta parte casi nunca sale en los diarios, que colocan alambres en la mitad de la calle, gente que no tiene nada que ver ni de un lado ni del otro termina accidentada".

"Los diarios dibujan una oposición sana, santa que quiere lo mejor para Venezuela con un gobierno atornillado, que quiere destruir los mejores valores de la República. Vamos, tenemos problemas pero son mucho más complejos que el madurismo cometa errores autoritarios", agregó.

Para Pereira "se precisa diálogo, interlocutores serios, países que ayuden a la negociación para llegar a algo que es necesario, que en un momento todos los partidos se puedan presentar a una elección y se designe nuevo presidente", aseguró.

Y por eso reiteró que el camino adecuado ese el que tomó el PIT-CNT que es haber ido a la asunción e intentar interlocutar y el de la declaración del gobierno mexicano. "No solo la suscribo, creo que es el único camino para salir democráticamente de la situación en que se encuentra y de la pobreza".

"¿Qué podemos hacer? Ayudar a nuestros compañeros de las centrales de trabajadores a que construyan juntos con otros, una democracia alternativa", afirmó.