Primer cortocircuito entre los hombres fuertes de Bolsonaro

"La reforma a las jubilaciones es la más importante y rápida. Las privatizaciones serán lentas y a lo largo del tiempo", afirmó este martes el economista Paulo Guedes, principal asesor económico del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

De esta forma Guedes protagonizó junto al futuro jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, el primer cortocircuito entre los hombres fuertes del presidente. Ambos mantienen posturas distantes sobre la urgencia de abordar el tema, y en la reunión que mantuvo Bolsonaro con sus asesores este martes para organizar la transición de gobierno, quedaron expuestas públicamente.

Lorenzoni pretende que no se avance en la reforma previsional propuesta por el presidente Michel Temer, pero Guedes lo frenó en seco. "Onyx es coordinador político. Dice que no tiene prisa (para la reforma). Es un político hablando de economía. Es como si yo hablo de política. No es correcto, ¿verdad?", dijo a los periodistas, según informó O Globo. El medio recuerda que durante la campaña electoral, Guedes fue desautorizado por Bolsonaro cuando habló de política.

Guedes recordó que siempre estuvo a favor de la reforma de la seguridad social y que su pasaje a integrar el nuevo gobierno no lo hará cambiar de posición.

La propuesta

Guedes aseguró que la propuesta será crear un sistema de jubilación con régimen de capitalización para los trabajadores que ingresen al mercado de trabajo y una reforma para reducir el costo del actual régimen, en el que continuarán los actuales trabajadores.



"Además de un nuevo régimen laboral y de jubilaciones que crearemos para las futuras generaciones, tenemos que corregir el actual", aseguró.



Guedes también defendió una reforma del Estado para reducir su tamaño y que incluye no sólo una disminución del número de ministerios, actualmente 30, sino también la privatización de estatales que no son estratégicas y provocan pérdidas.





"Las estatales se convirtieron en activos mal administrados y focos de corrupción. Perdieron capacidad de inversión y están sometidas a presiones clientelistas", dijo.



"Necesitamos una transformación del Estado para que en lugar del dinero se quede en Brasilia, lo que facilita la corrupción, sea encaminado a áreas sociales en los municipios", agregó.





Agregó que otro proyecto del Gobierno de Bolsonaro es garantizar la independencia del Banco Central para que los cambios políticos no generen incertidumbre económica ni cambios en la política monetaria.



Aseguró que lo más natural en este momento es permitir la continuidad del actual presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, pero que eso va a depender tanto del propio funcionario como de otras consultas.

El Observador y EFE