Primera conversación telefónica entre Blinken y Lavrov desde la guerra en Ucrania

El secretario de Estado estadounidense anunció el miércoles que tenía la intención de ponerse en contacto con su homólogo ruso Serguéi Lavrov para hablar de una oferta de Estados Unidos para obtener la liberación de la jugadora de básquet Brittney Griner y al exsoldado Paul Whelan, al que los rusos acusan de espía. Antony Blinken le ofreció un canje por Viktor Bout, un ruso encarcelado en Estados Unidos acusado de traficar armas.

"Tuvimos una conversación franca y directa. Presioné al Kremlin para que aceptara la propuesta sustancial que presentamos", dijo Blinken durante una rueda de prensa refiriéndose a Whelan y Griner, según consigna un cable de AFP.

Griner, jugadora de básquet, está detenida desde febrero en Rusia. Fue arrestada en posesión de un líquido para vaporizar cannabis. Por su parte Paul, exdirector de seguridad de una empresa de autopartes, encarcelado desde 2018, sigue clamando su inocencia tras ser condenado a 16 años de prisión en Rusia por espionaje.

"No puedo darle una valoración de si creo que las cosas son más o menos probables". "Pero era importante que lo escuchara directamente a través de mí", dijo Blinken quien le advirtió que “el mundo nunca reconocería la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia”.

"Era muy importante que los rusos escucharan directamente de nosotros que eso no se aceptará, y no solo no se aceptará, sino que resultará en costos significativos adicionales que se impondrán a Rusia si sigue adelante", dijo Blinken.

Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Rusia prepara "referéndums fraudulentos" para tratar de "demostrar falsamente que la gente en estas partes de Ucrania de alguna manera quiere convertirse en parte de Rusia". Se refiere a la convocatoria a plebiscitos o elecciones en la República del Donbás.

El diplomático estadounidense afirmó haberle pedido a Lavrov que Rusia cumpla con el acuerdo negociado por Turquía para la exportación de cereales ucranianos. Precisamente el viernes salía el primer cargamento de trigo desde puertos ucranianos tras el acuerdo entre Rusia y Ucrania con mediación de Turquía y la ONU.

La última conversación telefónica entre los dos hombres se remonta al 15 de febrero, cuando Blinken advirtió a Rusia de las consecuencias de una invasión de Ucrania. Su último encuentro en persona fue el 21 de enero de este año.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que Blinken no tenía previsto reunirse con Lavrov la próxima semana, cuando ambos se encuentren en Camboya para la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se llevará a cabo en la capital camboyana, Nom Pen, los días 4 y 5 de agosto

La ASEAN está integrada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En esta oportunidad están invitadas delegaciones de Rusia y de Estados Unidos. Cabe consignar que en octubre de 2021 en Moscú, los miembros de ASEAN firmaron un “acuerdo estratégico” con Rusia. De allí la importancia de la presencia de Lavrov en el encuentro. Luego decidieron sumar a Blinken.

Versión de Rusia

La Cancillería rusa indicó que la llamada fue promovida por la parte estadounidense y detalló que Blinken y Lavrov abordaron la situación en Ucrania y que el jefe de la diplomacia rusa "expuso los planteamientos de principio de Rusia ante la operación militar especial en curso en el territorio de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y Ucrania, subrayando que sus metas y objetivos se cumplirán plenamente".

Asimismo, Lavrov le transmitió a Blinken que “el continuo bombardeo con armas de Estados Unidos y de la OTAN por parte de las fuerzas ucranianas y los batallones nacionales, que se utilizan a gran escala contra los civiles, prolonga ‘la agonía del régimen de Kiev’ y multiplica las bajas. Asimismo, subrayó que "las Fuerzas Armadas rusas cumplen estrictamente las normas del derecho internacional y que se ha puesto en marcha un trabajo sistemático en los territorios liberados para volver a una vida pacífica".

Según la agencia rusa RT ambos discutieron la situación en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial. "El señor Blinken fue informado de los detalles del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul sobre el transporte de grano ucraniano desde los puertos del mar Negro y la promoción de la exportación de alimentos y fertilizantes rusos".

Además, Lavrov subrayó que la situación se complica por las sanciones de Washington y señaló que "es inaceptable que Occidente explote este problema en su interés geopolítico".

"En lo que respecta a un posible intercambio de prisioneros entre ciudadanos rusos y estadounidenses, se instó a la parte rusa a volver a un diálogo profesional en la 'diplomacia tranquila', sin lanzamientos de información especulativa", agrega el comunicado de la cancillería rusa.