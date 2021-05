Cabañero perdió 118 ovinos en un año y exhibió dos ovejas atacadas por perros en plaza de Carmelo

Douglas Cortela, el productor ovejero de Colonia que ha denunciado la pérdida de más de 100 animales por ataques de perros en menos de un año volvió a ser afectado por esa adversidad este fin de semana, lo que lo motivó a llevar este lunes a dos de las ovejas heridas a Carmelo para exhibirlas en la Plaza Independencia.

“Por lo menos logramos que se sepa que esto pasa, que la gente vea la realidad, menos mal que los medios me ayudan a que esto no quede archivado y sea una anécdota; paré frente a la comisaría con la camioneta y las ovejas lastimadas arriba, pero no salió nadie a decirme algo, ni un buen día”, contó a El Observador.

El productor interrumpió sus labores en el campo para llevar a la ciudad una oveja de la raza Hampshire Down y otra Merino Australiano que a unas 24 horas desde el ataque presentaban varias heridas.

Nicolás Cortela, quien está al frente del emprendimiento familiar junto con Douglas, en el establecimiento y cabaña Santa Catalina, expuso la situación en la red social Twitter.

Seguimos corriendo la liebre de atrás no se soluciona nada, una brújula necesitan algunas autoridades lo digo porque no tengo pelos en la lengua insostenible la situación que estamos viviendo Soy tercera generación en una de las cábañas prestigiosas del país y pensamosen liquidar https://t.co/VPOSjhPjGk — Nicolás Cortela (@NicolasCortela) May 17, 2021

Cortela dijo que el domingo un vecino le advirtió que de nuevo “había relajo por los perros en el campo” y que cuando salió a recorrer encontró 18 ovinos lastimados y/o muertos, por lo que la cifra de cabezas perdidas desde mediados de 2020 creció a 118 considerando solo su caso.

“Hay gente que está cansada y ya no dice nada, es como un costo más, te matan el 10% de la majada cada año y todo sigue igual”, dijo con evidente molestia.

“Como ya dije, de a poquito te empujan a que bajes la cortina, es carísimo en este país producir y todavía lo que con tanto esfuerzo se hace te lo quitan los perros y no pasa nada, nadie se embarra los pies para ayudarte”, añadió.

Reflexionó, además, que “antes te decían que no había plata, que no se podía por falta de recursos, ahora hay un instituto nuevito (el Instituto Nacional de Bienestar Animal creado por la Ley de Urgente Consideración), hay una ley, hay pila de plata porque tres millones de dólares por año es pila de plata… y resulta que acá está la Bepra (Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato) y en una zona grande la Policía tiene cinco policías para tres turnos, pero uno está en cuarentena y los otros van a la playa de Carmelo para vigilar”.

Cortela dijo que “no sé a quién más llamar… mirá, ahora tengo un intento encaminado para que me reciba el presidente de la República, él (Luis Lacalle Pou) en la campaña anduvo por todo el país hablando con la gente mano a mano y habló entre otras cosas sobre por qué había tan pocas ovejas en el país y todo sigue igual o peor, yo quiero que sepa esto de primera mano y que se haga algo”.

La semana pasada la Federación Rural envió una carta al presidente Lacalle Pou y al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, a propósito del incremento en los ataques de perros a majadas.

Por último, indicó: “Capaz no pueden o no quieren vigilar las 24 horas, entonces que lo digan y que vean el modo de indemnizar al productor que no pueden cuidar, porque esto es pérdida de plata más allá del desánimo, la bronca y la tristeza y yo el lunes que viene tengo que pagar el BPS y pagar primaria”.