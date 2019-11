Prueba de admisión del carnaval: desde hoy 35 elencos compiten por 19 lugares

Desde este lunes 4, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, 35 conjuntos participarán en la prueba de admisión para al concurso oficial del carnaval de 2020. Como máximo, clasificarán 19 de ellos.

Habrá ocho etapas y, si no hay suspensiones por mal estado de tiempo, la decisión del jurado sobre quienes avanzarán se conocerá en la madrugada del martes 12 de noviembre.

Los espectáculos comenzarán a la hora 20.30 y, como es habitual, no se cobrará entrada, pero en el acceso al escenario del Parque Rodó se solicitará la donación de un alimento no perecedero que la entidad organizadora, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), donará a diversas instituciones de acción social, como ha sucedido en los últimos años. Esos alimentos serán recibidos por funcionarios de Daecpu y las donaciones se harán en forma simultánea al desarrollo de esta instancia clasificatoria.

En esta prueba los 35 elencos presentarán ante el jurado un avance de los espectáculos que aspiran a exponer en el concurso que está previsto comience el lunes 27 de enero. Participarán 26 murgas, tres sociedades de negros y lubolos, tres humoristas, dos parodistas y una revista.

Según lo establecido, entre las 26 murgas hay 10 cupos en disputa; en sociedades de negros y lubolos hay tres cupos y tres formaciones; en humoristas también hay cupos para tres con tres aspirantes; en parodistas hay cupo para tres pero solo dos aspirantes y el tercer cupo no se reasignará a otra categoría; y en revistas hay dos cupos y un aspirante y tampoco se reasignará el segundo cupo a otra categoría.

Por lo tanto, podrán clasificar como máximo 19 agrupaciones. En todos los casos no hay avances “de hecho”, por ejemplo la revista para clasificar no tiene el cupo seguro, debe expresar un nivel suficiente a consideración del jurado.

A propósito, el jurado está conformado por un presidente, Ramiro Pallares, y por tres miembros que son los únicos que deciden sobre las clasificaciones o eliminaciones: Alfredo Leiros, Pablo Milich y Gabriela Barboza.

Ellos deberán hacer dos evaluaciones simultáneas, una para establecer si el grupo supera o no la prueba (se aprobará con el voto de al menos dos de ellos) y otra para establecer qué orden ocupa cada grupo. Dadas las inscripciones, en parodistas, humoristas, revistas y sociedades de negros y lubolos será suficiente con superar la prueba para pasar al carnaval, pero en murgas además de superar la prueba será necesario estar clasificado entre los primeros 10 de la nómina final de las que salven la prueba.

Juan Samuelle

Los ya clasificados

Para el concurso del año que viene quedaron clasificados, como lo establece el reglamento, los 24 conjuntos que participaron en la tercera rueda o liguilla del carnaval de 2019: 10 murgas (La Trasnochada, Agarrate Catalina, Cayó la Cabra, La Clave, La Venganza de los Utileros, La Gran Muñeca, Araca la Cana, Curtidores de Hongos, La Consecuente y La Mojigata); cuatro comparsas (Tronar de Tambores, Yambo Kenia, C 1080 y Sarabanda); cuatro parodistas (Nazarenos, Los Muchachos, Momosapiens y Aristophanes); tres humoristas (Cyranos, Sociedad Anónima y Los Jockers); y tres revistas (Tabú, La Compañía y House).

No obstante, de esos 24 concursarán 22, dado que la comparsa C 1080 y los humoristas Los Jocker’s decidieron no participar el año que viene.

Por lo tanto, en el carnaval de 2020 competirán 41 elencos en la rueda inicial (20 murgas, seis comparsas, seis parodistas, cinco humoristas y cuatro revistas), a la segunda rueda clasificarán 34 de ellos (16 murgas, cinco comparsas, cinco parodistas, cuatro humoristas y cuatro revistas) y a la liguilla definitoria los 24 mejores (10 murgas, cuatro comparsas, cuatro parodistas, tres humoristas y tres revistas).

Los más taquilleros

Entre los elencos que darán la prueba de admisión hay algunos de gran renombre y entre todos sobresale nítidamente Zíngaros, el elenco de parodistas más popular en estos tiempos, que llega a esta instancia tras una mala performance en el carnaval pasado. Los humoristas Los Choby’s, la revista Madame Gótica y la comparsa Senegal son otros casos de títulos varios carnavales encima. Esa revista y Zíngaros han ganado varios primeros premios. Entre las murgas, destacan Metele que son Pasteles, Queso Magro, La Margarita y Doña Bastarda. Y habrá elencos del interior: nuevamente participan los sanduceros Jardín del Pueblo (murga) y Sinvergüenzas (parodistas), que el año pasado superaron esta prueba, pero en el verano no avanzaron a la liguilla y deben volver a rendir la instancia clasificatoria.

El fixture

Etapa 1 – lunes 4

20:30 - La Rola (murga)

21:15 - La de Acridu (murga)

22:00 - A Toda Costa (murga)

22:45 - Metele que son Pasteles (murga)

Etapa 2 – martes 5

20:30 - A Contraluz (murga)

21:15 - Integración (sociedad de negros y lubolos)

22:00 - El Limón Fraterno (murga)

22:45 - Queso Magro (murga)

Etapa 3 – miércoles 6

20:30 - Los Sospechosos de Siempre (murga)

21:15 - Valores (sociedad de negros y lubolos)

22:00 - La Delestribo (murga)

22:45 - Nos Obligan a Salir (murga)

Etapa 4 – jueves 7

20: 30 - D'Bigote Pa Arriba (murga)

21:15 - Senegal (sociedad de negros y lubolos)

22:00 - Los Choby's (humoristas)

22:45 - La Margarita (murga)

Etapa 5 – viernes 8

20:30 - Paladines de Momo (murga)

21:15 - La Cayetana (murga)

22:00 - Los Rolin (humoristas)

22:45 - La Guardia Vieja (murga)

23:30 - Doña Bastarda (murga)

Etapa 6 – sábado 9

20:30 - La Revelación (murga)

21:15 - Falsa Fábula (murga)

22:00 - Fantoches (humoristas)

22:45 - En Dos Panes (murga)

23:30 - Un Título Viejo (murga)

Etapa 7 – domingo 10

20:30 - Regalada pa la Foto (murga)

21:15 - Eternos Estrategas (murga)

22:00 - Jardín del Pueblo (murga)

22:45 - Sinvergüenzas (parodistas)

23:30 - La Martingala (murga)

Etapa 8 – lunes 11

20:30 - Son Delirante (murga)

21:15 - Madame Gótica (revista)

22:00 - La Milanga (murga)

22:45 - Zíngaros (parodistas)

Fuente: daecpu.org.uy