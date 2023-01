PS Plus: se filtraron los juegos que serán gratis en la plataforma en febrero

Bill-Bil Kun publicó, como ha hecho en otras ocasiones —según consignaron varios portales—, la lista de cuatro juegos que estarán disponibles a partir del 7 de febrero: OlliOlli World (para PlayStation 4 y 5), Mafia Definitive Edition (PS4), Evil Dead: The Game (PS4 y PS5) y Destiny 2: Beyond Light (PS4 y PS5).

No obstante, de acuerdo con este usuario, “otros títulos podrían reemplazar a Mafia o ser añadidos en algunas regiones”. En tanto, cabe recalcar que Destiny 2: Beyond Light es un contenido descargable (DLC, por sus siglas en inglés), por lo que quienes deseen conseguirlo deberán tener el juego base (Destiny 2) primero.

PREMIERE



February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC)



🔹OlliOlli World (PS5 | PS4)

🔹Mafia Definitive Edition* (PS4)

🔹Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

🔹Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)



⌛️Feb 7th - March 6th



*Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon