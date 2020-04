Pub anuncia reapertura y provoca fuertes críticas en las redes

El anuncio de reapertura para el jueves 30 del pub Doña Marta, ubicado en el barrio del Cordón, provocó una andanada de mensajes de rechazo y repudio en las redes sociales en tiempos de emergencia sanitaria. Tanto es así que el establecimiento -ubicado en en Canelones y Jackson, y que se presenta como pub, discoteca y club nocturno- se vio obligado a aclarar en su comunicación que la idea es reabrir en un nuevo formato como bar.

"Nos expresamos de manera incorrecta. Volvemos el próximo jueves 30 en formato de bar. Tragos, pizzas & amigos. No podemos ser ni seremos boliche", se señala en su página de Facebook.

En el anuncio se asegura que se tomarán los resguardos necesarios Se enumeran que se tomara la fiebre al ingresar al local, alcohol en gel en todas las mesas, barra y baño, mesas a un metro y medio de distancia entre sí, entre otras medidas.

En la noche del sábado, Doña Marta llegó a ser tendencia en Twitter por los cuestionamientos de los usuarios hacia la decisión de reapertura del establecimiento. Entre las bromas, la preocupación por el contagio de coronavirus y la condena, todos los aspectos de la decisión fueron criticados. Muchos aludían a lo desaconsejable de que un local bailable reabriera sus puertas, y algunos se centraban en medidas particulares anunciadas como la de contar con "aire acondicionado con desinfectante".

Muy pocos defendieron al boliche señalando que la comunicación del gobierno es ambigua y que los empresarios tienen derecho a la continuación de sus negocios.

El jueves abre Doña Marta. Desacertado, pero no culpen al boliche. Culpen al gobierno que no es claro con en mensaje y no es estricto con las medidas. Siempre se priorizo lo económico por sobre la salud