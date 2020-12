Una simple búsqueda en internet muestra los precios de los locales comerciales que aún están para alquilar en Punta del Este y que van desde los US$ 1.000 hasta los US$ 4.500 mensuales, e incluso más. Ante el comienzo de una temporada incierta y que depende del turismo interno, quienes se arriesgan a invertir en la puesta a punto de un local y se comprometen a contratos por un año apuestan a Punta del Este como ciudad —donde cada vez hay más residentes— y no solo como balneario.