¿Qué cambió para que el dólar en Uruguay dejara atrás su piso de $ 39?

A fines de junio, el dólar llegó a un valor nominal de $ 39 en el marcado mayorista de Uruguay y amenazaba con ingresar a la franja de los $ 38 dada la fuerte presión bajista que venía arrastrando desde que arrancó el año. Sin embargo, desde principios de julio, se dio un cambio de tendencia y el tipo de cambio se fortaleció más de 5% (unos $ 3) con una cotización sobre un eje de los $ 42. De todas formas, aún está 6% por debajo de la última operación del año pasado ($ 44,70).

Durante el último semestre a junio, el peso uruguayo se apreció y desacopló de la evolución que tuvo el dólar en economías emergentes de la región y otros países del mundo, en un contexto global de fortaleza del dólar, a medida que los mercados financieros daban por descontado un aumento más agresivo de la Reserva Federal de EEUU para contener la mayor inflación en 40 años (9,1%) en la principal economía global.

Por otro lado, el índice dólar —que mide el desempaño de esa moneda frente a una casta de seis monedas relevantes— alcanzó su mayor nivel en 20 años la pasada semana influenciado por los temores a una nueva recesión global.

Un "caso atípico"

En entrevista con El Observador el economista de CPA Ferrere Gabriel Oddone consideró que lo ocurrido con Uruguay en el primer semestre del año fue un "caso atípico" frente a lo ocurrido en otros países producto de una "apreciación nominal permanente sin intervenciones del Banco Central" a diferencia del pasado cuando "se le ponía un piso al tipo de cambio".

El experto descartó que se haya dado dado una "apreciación espuria" del tipo de cambio producto del ingreso de capitales especulativos (carry trade) por el aumento de la tasa de interés que está llevando a cabo el Banco Central (BCU) para anclar las expectativas inflacionarias.

¿Qué explicó la baja?

En el análisis de Oddone, la política tuvo su cuotaparte de responsabilidad en la trayectoria "atípica" que tuvo el dólar en los últimos meses, aunque se dio por una "combinación de varios factores". Uno de ellos fue el "momento extraordinario" del sector exportador en materia de precios y volúmenes (carne, granos). "Eso supuso exportadores liquidando dólares en el mercado para poder hacer frente a pagos en pesos en un mercado chico porque no ha tuvo compradores del otro lado", explicó el economista.

De hecho el monto promedio operado en el mercado mayorista en el primer semestre fue de US$ 17,6 millones, monto que aumentó a casi US$ 24 millones en la operativa de julio. Este martes 19, por ejemplo, se transaron US$ 33,3 millones.

¿Quiénes son los jugadores importantes del mercado cambiario en Uruguay? Típicamente las instituciones financieras que tienen portafolios con una alta exposición en pesos: las AFAP. "Seguramente estaban (por las AFAP) buscando un momento en el cual el dólar alcanzara un piso para empezar a cambiar su posición", indicó.

Los otros jugadores relevantes como compradores de dólares en el mercado cambiario uruguayo son las empresas públicas (Ancap, UTE, Antel, OSE, ANP). Según dijo Oddone, la "única que estuvo" comprando dólares fue Ancap para las compras de petróleo, ya que ni UTE y Antel realizaron compra de divisas para sumar importaciones de tecnología producto de "sus bajos niveles de inversión".

"Hemos estado ante un mercado cambiario chico de operaciones de US$ 20 millones, aproximadamente, con empujes de personas que venían a vender dólares y pocos compradores. Eso fue lo que estuvo jalonado al tipo de cambio", apuntó Oddone. Añadió que otro factor que también influye es que Uruguay "no tiene una conexión profunda y sofisticada en su mercado capital con los mercados globales porque no tiene una bolsa de valores, ni tiene empresas que coticen en bolsa".

El rol del BCU y el impacto en las expectativas

A juicio del socio de CPA Ferrere, en la medida que el BCU no realizó intervenciones en el mercado spot (como solía hacer en el pasado) y mantenía su política de suba de tasa de interés, eso afectó las "expectativas de los agentes" económicos sobre la trayectoria del tipo de cambio.

"Cualquier operador de mercado cambiario estaba necesitando encontrar una señal de que el dólar se diera vuelta para empezar a jugar el partido. Y eso es lo que acaba de empezar a ocurrir a partir de los primeros días de julio", dijo Oddone.

El experto consideró que en los próximos meses se debería esperar que el dólar en Uruguay acompañe la tendencia global de fortalecimiento a nivel global. De todas formas, descartó que el país tenga hoy un "problema de competitividad" asociado a la cotización actual del tipo de cambio. La consultora CPA Ferrere tenía una proyección de un cierre del dólar a $ 43 para fin de año que "hoy luce corta". En ese sentido, indicó que está bajo análisis elevar esa previsión a $ 44 o "un poco más".

Abrió la semana con leve baja

El promedio mayorista del dólar se ubicó en $ 41,99 este martes tras el feriado del lunes y bajó 0,29% respecto al viernes. En la pizarra al público del BROU, el dólar quedó a $ 40,75 para la compra y $ 43,15 para la venta.

La reunión de la Fed

La próxima semana, la Reserva Federal (Fed) volverá a subir la tasa de interés para controlar la inflación en EEUU. El mercado espera que el aumento de tasas sea de 75 puntos base (pb), al igual que en su reunión pasada de junio. Algunos inversores, incluso apuestan a que el banco central podría elevar las tasas en 100 puntos básicos (1%) en su reunión del próximo 26 y 27 de julio, lo que lo convertiría en el mayor aumento de la era moderna de la Fed.