Qué dicen los estudios científicos sobre mezclar vacunas contra el covid y qué países lo han hecho

La decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de aprobar el suministro de una tercera dosis de vacunación contra el covid-19 de Pfizer para aquellas personas que han sido vacunadas con Sinovac a partir de los 90 días desde la segunda dosis, dispara la pregunta sobre si existe evidencia científica al respecto, y sobre qué dicen los estudios sobre la mezcla de distintos tipos de vacunas.

A nivel mundial esta discusión se viene llevando a cabo desde hace unos meses, particularmente desde que algunos países europeos decidieron suspender la vacunación con AstraZeneca al dudar sobre su seguridad. Para ese entonces, muchos ya habían sido inoculados con la primera dosis, y ante un posible esquema incompleto de vacunación se consideró suministrar una segunda dosis de Pfizer.

Según ha informado BBC, algunos de los países que aconsejan calendarios de vacunación mixtos y que ya los han llevado a cabo son España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca.

La revista científica Nature publicó un artículo a principios de julio en el que mencionaba diferentes estudios que se han hecho alrededor del mundo acerca de la mezcla de vacunas, tal como el CombiVacS y ComCov, de Alemania y Reino Unido respectivamente. Esos trabajos demostraron que la unión de dos vacunas de diferente tipo –no manufacturador– podían ser incluso más potentes que dos dosis de la misma.

Puntualmente acerca de la mezcla de Sinovac con otras vacunas se está realizando un estudio en Filipinas que se espera que termine a fines de 2022. El principal causante de que los estudios no tengan resultados concretos es porque, ahora que hay una población vacunada y el virus ha disminuido su circulación, se requiere de una muestra más grande para obtener resultados significativos, y además se precisaría también vacunar con placebo a una porción de los participantes de la prueba, lo que resultaría poco ético dadas las circunstancias, según explican científicos en la revista Nature.

De todas formas, la mayoría de los estudios que circulan han demostrado que no hay suficiente evidencia como para conocer qué tantos efectos secundarios podría tener la mezcla de estas vacunas, y es aquí donde la comunidad científica se encuentra de momento dividida en opiniones. Algunos establecen que al ser vacunas diferentes tienen efectos secundarios distintos, y por tanto, lo lógico sería creer que se amplificarían y potenciarían entre sí. Sin embargo, los casos que han sido estudiados en el mundo hasta ahora indican que aquellos que han recibido dosis de diferentes vacunas son más propensos a tener leves o moderados síntomas, que han desaparecido con el paso de los días.

En este sentido, más allá del refuerzo de la inmunidad, también está abierta la discusión sobre si mezclar vacunas aplicando una tercera dosis de una plataforma diferente a las dos primeras corta o no la transmisión del virus. Días atrás la inmunóloga uruguaya María Moreno dijo a El País que "no tiene sentido vacunar (con refuerzos) sin tener una evidencia clara de que una tercera dosis te va a proteger a nivel de transmisión. (...) Me genera dudas porque volvés a reforzar el sistema a nivel inmune pero no necesariamente a nivel de mucosas”, dijo.

Una explicación similar dio el español catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Guillermo López al diario 20 Minutos de España. Para López "todavía no hay evidencia que indique que haga falta una tercera dosis" porque, según dijo, las vacunas que están autorizadas producen anticuerpos del tipo inmunoglobulina G (IgG), pero no producen anticuerpos tipo IgA, que son los que están en las mucosas de la garganta, donde comienza la infección por covid-19.

El científico español concluyó, por lo tanto, que "es innecesario vacunar con dosis de refuerzo" para evitar el contagio, porque las vacunas aprobadas hasta el momento no pueden cortar la transmisión.