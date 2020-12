Qué es el grounding y cómo transitar tristezas y alegrías

Hola, Emanuel Hoy te invito a sentarte en este mantel que tendí para un Pícnic! reflexivo, ubicado en un lugar solitario y silencioso, ideal para comenzar a reflexionar sobre lo que pasó y, tal vez, para empezar a pensar qué queremos de lo que vendrá. Este año estuvo indefectiblemente cargado de preocupaciones, muchas de las cuales se transformaron en tristezas. Los occidentales tenemos una relación compleja con este sentimiento, al que le huímos y que en general no sabemos cómo procesarlo para finalmente dejarlo ir o, al menos, convertirlo en algo que no sea solo negativo. “La tristeza es una fuerza energética que no puede ser controlada ni predecida. La pena no obedece a nuestros planes, a nuestros deseos. La pena hará lo que quiera contigo, en cualquier momento. En ese sentido, la tristeza tiene mucho en común con el amor”, reflexionó la escritora Elizabeth Gilbert, luego de perder a un ser muy querido.



Esto de la tristeza y el amor tan emparentados me hizo pensar mucho en el año que pasó. Miedo mezclado con pena y soledad, combinado además con solidaridad y amor, una mezcla explosiva que todavía estamos intentando desentrañar para poder hacer un cierre de tiempos duros o al menos, para juntar energías y esperanza para seguir navegando la pena.

Tal vez esta época del año, desordenada y egoísta y al mismo tiempo llena de amor y buenos deseos, sea un buen momento para reflexionar sobre esto. Soy Carina Novarese y siempre me gusta leer tus reflexiones, si me escribís por acá.