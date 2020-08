Qué es el workation y una chance a la paciencia

Buen día. Acá se armó Pícnic! y esta semana no hay excusa por frío o lluvia, porque el invierno nos regaló un intervalo cálido, tal vez para hacernos un mimo en medio de tantos embates. Han sido meses de revolcones e incertidumbres y vendrán otros. Por eso esta semana decidí concentrarme en la paciencia, una cualidad humana a veces subvaluada pero esencial para convivir y sobrevivir con sabiduría. Aprender a cultivar la paciencia en tiempos en que todo es ya ya ya, compre ya, quiero ya, tengo ya, no es tarea fácil. Todo esto me lo digo a mí misma, a quien nunca nadie jamás definirá como una persona paciente. En este Pícnic! te invito a degustar con calma, a regalarle tiempo a un libro, a tomarte un café sin celular a la vista ni lista de pendientes en la mente. Te invito a disfrutar. Para el resto, paciencia. Gracias por leer y acompañarme en estas aventuras. Como todas las semanas me podés escribir con sugerencias y comentarios por acá.