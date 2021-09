Qué hace el game tester, un rol cada vez más escuchado en Uruguay para hacer videojuegos

A medida que crecen los estudios de videojuegos en el mundo, necesitan más profesionales que se integren a las cadenas de producción que ayuden a generar un producto de calidad. Es así que en los últimos tiempos ha proliferado la figura del game tester.

Globant, una empresa de tecnología con sede en Uruguay desde hace una década y con múltiples clientes en el mundo, ha intensificado esta propuesta para nuevos interesados. Junto con Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, generó un proyecto en esta área.

Junto a Finishing Schools desplegaron un programa de formación para el empleo, que cumplió con el entrenamiento en este campo durante seis meses para más de 200 personas.

La tarea consiste básicamente en probar o testear diferentes aspectos de videojuegos. Estos aspectos pueden ir desde la jugabilidad, mecánicas del juego, compatibilidad, la performance y dificultad. "En todos los videojuegos hay una etapa de testeo del producto", dijeron desde Globant en un comunicado.

La idea es brindar servicios a clientes internacionales de la industria de videojuegos AAA (estudios de los más pesados del mundo), además de colaborar "con el objetivo de posicionar a Uruguay como un hub de talento e innovación para toda América Latina", agregó Globant en el comunicado.

“Este proyecto nació como un programa de formación y primer empleo para brindar oportunidades para que cada vez más jóvenes sean parte de una industria que crece exponencialmente en todo el mundo, y a su vez fue concebido con un objetivo claro: ayudar a eliminar la brecha de género, incluyendo a más mujeres en la industria", indicó el vicepresidente de Operaciones de Globant Uruguay, Vivian Sauksteliskis.

¿Muy frecuente en Uruguay?

Laia Barboza, directora de Pincer Games y directiva de la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos del Uruguay, dijo que en su estudio los game tester son voluntarios, pero que le consta que a medida que crecen pueden llegar a contratarse.

Ironhide, una de las empresas más exitosas de videojuegos en Uruguay, cuenta con un sistema similar al mencionado por Barboza. "Hacemos testing con fans y con empresas que se dedican a esto", indicó Gabriel Artus, uno de los desarrolladores de la compañía.

Pomelo Games es otro de los estudios exitosos de Uruguay. "Nosotros estuvimos buscando incorporar gente para testing pero no terminamos concretándolo", indicó Federico Romero, otro de los desarrolladores.

El videogame tester también abarca a estudios de videojuegos de realidad virtual. Cualit, por ejemplo, creadora de The Last From Mars lo hace para que la experiencia del usuario sea "de la mejor calidad posible y todo ande perfecto como lo espera".

Esta compañía cuenta con testing en diferentes especializaciones. Unos encargados del manual y otros del automatizado. "Independientemente del tipo de testing, es importante definir casos de prueba y mapearlos contra los requerimientos del cliente, de manera de poder asegurar que cada requerimiento fue cumplido a la perfección. Ese ese es el objetivo", indicó Martín Pérez, uno de los desarrolladores de esta firma.

Los "QA automation engineers" a diferencia de los testers manuales, se encargan automatizar, es decir programar las pruebas para que estas se ejecuten automáticamente sin necesidad de intervención manual de un humano. "Por ejemplo, al liberar una nueva función de ataque de un personaje de un videojuego, podría verificar automáticamente que el resto de los ataques del personaje continúan funcionando correctamente de manera automática, sin necesidad de probar manualmente uno por uno", explicó Pérez.