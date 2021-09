The Last From Mars: uruguayos crean un juego de realidad virtual inspirado en Stranger Things

Por Lautaro Brum - Especial para Cromo

Te despertás en un lugar sin saber cómo llegaste ahí. Aparecen obstáculos y un monstruo. Mirás a tu alrededor y te sentís perdido. Lo harás con una experiencia inmersiva gracias a lentes de realidad virtual, en un videojuego creado por uruguayos.

Sus máximos responsables son los hermanos Martín y Federico Pérez, fundadores y dueños de Cualit, una empresa especializada en realidad virtual instalada en Punta del Este desde hace 10 años. Son quienes llevaron adelante el proyecto junto a un equipo de 50 personas. Su idea fue clara desde el principio: devolverle al gamer clásico el enfoque de los videojuegos viejos y así recuperar la esencia clásica que algunos de ellos creen perdida.

“Nos gusta mucho la ambientación ochentera y retro, parecida al estilo que tiene la serie Stranger Things. Tratamos de generar ese sentimiento de suspenso y terror de la época. Queríamos conjugar esa inspiración con toda la innovación, tecnología emergente y nuestra especialización en realidad virtual. De ahí surge The Last From Mars”, declaró Federico Pérez, ingeniero en Telemática y egresado de la maestría en Informática de la Universidad de Illinois, quien lidera este proyecto hace tres años.

El camino para llegar a Steam

Los desarrolladores lograron un convenio con Steam, una plataforma muy popular que eligen jugadores para comprar y descargar videojuegos para consolas, PC y realidad virtual. Esta creación es la segunda montada en Uruguay que aparece en la plataforma (la primera fue Alchemist Defender VR, divulgada en 2017).

“Steam se acercó a nuestro público objetivo -gamers entre 15 y 40 años- lo que nos permitió una salida rápida al mercado para llegar a los hogares de los jugadores de realidad virtual'', dijo Martín Pérez, ingeniero en Informática y graduado del programa de Transformación Digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Cualit debió pasar por un proceso "riguroso" de aprobación a nivel empresa como producto. Debieron enviar documentación, contratos y demostrar experiencia en la creación de otros juegos. Además, le mostraron a Steam cómo fue el proceso de producción del juego, enviando avances a medida que lograban actualizarlo para ver si era compatible con la plataforma.

Además de Steam, es inminente que The Last From Mars aparezca en Oculus, plataforma comprada por Facebook en 2014, y PlayStation VR de Sony.

Sobre Oculus, ya entregaron toda la documentación y están a la espera de que les den el visto bueno para que sea lanzado en los próximos días.

En PlayStation VR también están muy cerca de aparecer. "Solo nos falta enviarles el paquete del juego para que ellos lo estudien y vean si es accesible con su plataforma", sostuvo Federico a Cromo.

En qué consiste el juego

El personaje principal se llama Thri. Es una joven que se despierta confundida en una cafetería de un pueblo llamado Shivering Oaks. Se da cuenta que algo no está bien, se levanta y las cosas están fuera de lugar. Algo está sucediendo. Ella no sabe cómo llegó ahí, y poco a poco debe reconstruir y contextualizar su presencia en el pueblo.

Sin saberlo activó la “forgotten orb”, una piedra ancestral con poderes que revela su ubicación a una presencia maligna llamada “Dim essence”, poniendo en peligro a la Tierra. El juego se desarrolla bajo ese contexto. “Lo interesante es que al comienzo el jugador no puede ver quien es Thri y tampoco sabe sobre su pasado. La propuesta es descubrir quién es ella durante el transcurso del juego”, explicó Federico.

¿Qué se necesita para jugarlo?

Además de contar con una cuenta en Steam y comprar el juego -tiene un costo de US$ 7.99- el usuario necesita de los lentes de realidad virtual y los controles para ambas manos. El precio del headset -lentes y controles- varía según el modelo. El más barato ronda los US$ 200. Con esa lista de compras el usuario puede comenzar a vivir la experiencia del juego.

Luis Pagola, líder técnico de gaming y también del área de desarrollo y coordinación de la compañía, explicó que otro desafío que tienen por delante los juegos que realizan es lograr interactuar con los objetos virtuales a través de gestos que el usuario hace. "Es un reto lograr que el juego sea compatible con todos los dispositivos de realidad virtual que existen. No todos tienen el mismo hardware y no logran hacer los mismos gestos. Estamos trabajando constantemente para que la experiencia sea mucho más rica para el jugador", dijo Pagola.

Cómo se "vive" el juego

Para Cualit, lo más difícil fue y es mantener viva la jugabilidad, ya que es un juego "bastante frenético", según los hermanos Pérez. A su vez, le han sumado varios aspectos de estrategia y toma de decisiones a medida que avanza la trama. "La idea es sobrevivir en el correr de la historia. Los enemigos que aparecen cada vez son más difíciles de vencer, así que el jugador debe hacer compras inteligentes, como por ejemplo mejorar sus armas", expresó Martín.

En un juego convencional, generalmente uno espera poder ver el nivel de vida arriba o abajo a la derecha, pero en The Last From Mars el jugador debe levantar la mano izquierda con el control, y en el videojuego va a poder visualizar su nivel de vida en el reloj de Thri. Existen otros detalles: por ejemplo, hay máquinas expendedoras al rededor de la ciudad, donde el jugador va a poder comprar actualizaciones y lograr mejorar sus armas. "Esos son detalles interesantes que logran resaltar el potencial del juego", observó Martín.

Otra particularidad se resalta cuando el jugador dispara su arma. "Allí sentirá una vibración en su mano derecha, que varía según el arma que esté utilizando. Uno debe mover rápido la mano para enfriar el control, ya que empieza a vibrar sin parar", explicó Pagola.

Además, los cambios en el juego están guiados por lo que comenta el usuario en base a su experiencia personal. “La gente opina y nos da recomendaciones e ideas para mejorar, a partir de ahí vamos priorizando nuestro mapa de trabajo”, indicó Federico .

Alchemist Defender: el primer juego uruguayo de realidad virtual

Fue creado en 2017 por Treeview Studios y se lanzó en Steam. Es un juego de estrategia, donde el usuario debe crear el mapa en el que se desarrolla la batalla. Luego, el jugador lucha en primera persona contra los enemigos que se presentan. Se destaca su variedad de armas dentro del juego: se pueden utilizar ballestas, espadas y pistolas "vintage". Fue el último juego que lanzó la empresa. Ahora se enfocan en el desarrollo de software para realidad aumentada y virtual.