"¿Qué hago con mi hijo, nos quedamos en la calle?" El dramático reclamo de una mujer a Lacalle Pou

Una mujer se le acercó al presidente Lacalle Pou este lunes en Plaza Indpendencia, durante uno de los actos por el natalicio de José Artigas.

La mujer le pidió ayuda ya que, según contó, fue despedida de su trabajo, tiene un hijoa cargo y no tiene donde vivir.

"No les sirve ni mi sueldo ni mi edad. Me echa por una causal y no me quiere pagar nada. Yo estoy en la calle. No pude pagar cuentas, no tengo para comer, no me toman en ningún lado por mi edad. No me puedo jubilar. Entonces yo le pregunto, ¿qué hago con mi hijo, nos quedamos en la calle? ¿Porque un gerente no le sirve mi edad? ¿Y no le sirve pagarme el sueldo que me gané por mi edad? ¿Cumple el país connmigo?" dijo la mujer entre lágrimas.

El presidente la escuchó y le dijo que no podía intervenir en el caso concreto por ser una empresa privada.

"La entiendo. En el tema de una empresa privada yo no me peudo meter", dijo Lacalle, a lo que la mujer lo interrumpió: "Pero es parte del pais", dijo. A lo que el presidente continuó: "Pero estoy a la orden, si usted me deja su telefono y su nombre...", dijo Lacalle y la mujer le respondió dándole un papel.

El presidente le preguntó su su hijo está en tratamiento, y la mujer respondió: "No le daban por mi sueldo. Ahora no tenemos nada, no tenemos pensión, sueldo, y estamos en la calle".

"Yo te voy a llamar", cerró el presidente.