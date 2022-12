¿Qué mirás, bobo?": el periodista de la entrevista a Messi contó la historia detrás del insulto

La frase de Lionel Messi recorrió el mundo y ya se transformó en un clásico. El "Qué mirás, bobo" durante una entrevista tras Argentina-Holanda ya es una de las frases del Mundial, pero ahora el periodista que entrevistó al astro argentino contó más detalles de lo que no se vio en cámaras entre Messi y el holandés Wout Weghorst.

"En el momento, no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido pero si me había impactado ver a Leo tan enojado. En realidad, antes de la nota porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo", dijo Gastón Edul a Tycsports.com.

"Es más, Leo es el que más tranquilo estaba. Estaba Otamendi, estaba Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el Kun ahí de la nada pero Leo se enoja cuando Weghorst -el 19- después de bardear a los argentinos en la tanda de penales, porque ahí se armó el lío, porque el partido estuvo picante pero el problema es la tanda de penales, después de todo eso le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta se sacó de quicio", dijo.

."Ahí es cuando interviene Lautaro, Leo se aleja y viene a nosotros para darnos la nota. Pero se da vuelta y estaba el otro (Weghorst) parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó 'anda pa' allá, anda pa' allá', como metete en tu vestuario. Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pase nada malo porque había gente de FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado. Después se lo tomó con naturalidad él y su familia".

Acá nació el QUÉ MIRÁS BOBO pic.twitter.com/E8ZG1rFGAr — Nelson Lafit (@nelsonlafit) December 10, 2022

"Ahí es cuando interviene Lautaro, Leo se aleja y viene a nosotros para darnos la nota. Pero se da vuelta y estaba el otro (Weghorst) parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó 'anda pa' allá, anda pa' allá', como metete en tu vestuario. Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pase nada malo porque había gente de FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado. Después se lo tomó con naturalidad él y su familia", agregó.

La versión de Weghorst

El holandés dijo que se acercó a Messi, según él, con la intención de darle la mano y pedirle la camiseta, pero este se negó.

LA VERDAD DETRÁS DE #MESSI DEL "Qué miras Bobo, Va pa'llá Bobo".



- WOUT WEGHORST

"LE QUISE DAR LA MANO Y EL ME LA TIRÓ AL COSTADO. MESSI DIJO PALABRAS IRRESPETUOSAS Y ESO ME DECEPCIONÓ.."#ArgentinavsPaisesBajos #NED #PaisesBajos #qatar2022 #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kqooHB5jwK — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 🇩🇴 (@DCuesto) December 10, 2022

En algunas imágenes se ve al jugador neerlandés discutiendo con los argentinos Lautaro Martínez y el 'Kun' Agüero, que está en Qatar ejerciendo de comentarista.

Según contó Agüero, mientras el capitán argentino se disponía a dar su entrevista, Weghorst en actitud provocativa le miraba desde la distancia y le decía 'Eh, Messi, eh, Messi'.

Ahí fue cuando el astro argentino le dijo su ya famoso "Qué mirás, bobo".