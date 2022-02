Qué opciones tienen los jóvenes para formarse en un sector con 0% de desempleo

El sector tecnológico en general y el de Tecnologías de la Información (TI), en particular, son los que más oportunidades laborales ofrecen y, a su vez, son los que más necesidad de contar con personal formado tienen.

En ese sentido, las opciones que se brindan en Uruguay para la formación de recursos humanos juegan un rol cada vez más importante.

El 2021 cerró con 87 mil puestos de trabajo más que el año anterior, según la encuesta que divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, los datos publicados muestran la mejor cifra de desempleo desde 2017 y la ocupación superó el nivel de enero de 2020, aunque la actividad total todavía está un punto porcentual por debajo de la de febrero de aquel año.

Según el Monitor Laboral de Advice, el sector tecnológico fue el que tuvo mayor crecimiento en 2021 frente a 2020 (138%). Desplazó al sector comercio en el primer puesto de generación de empleos y obtuvo una participación de 19% en el acumulado de oportunidades laborales de todo el año. Una de cada cinco oportunidades laborales se generó en el sector tecnología.

A pesar de que los números son alentadores en cuanto a oportunidades, significan también una necesidad cada vez mayor de formar personal capacitado para poder cubrir esa demanda insatisfecha y aquí es donde todavía se encuentra el gran debe de Uruguay.

Pixabay Una de cada cinco oportunidades laborales se generó en el sector tecnología en 2021

Las necesidades del sector

Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), dijo a El Observador que el problema de formación puede verse desde la educación secundaria.

Según el informe de Caracterización del Ingreso a la Educación Superior en Uruguay realizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la carrera de Ingeniería en Computación —que abarca varias ramas más— se encuentra en el puesto 13 de las 15 carreras más demandadas por los estudiantes al salir de educación media. En 2020 se inscribieron 879 personas para cursar Ingeniería en Computación, lo que significa un 1,8% más que en 2019.

Además, Loureiro contó que, según los últimos informes de la CUTI, solo entre el 8% y el 11% de los estudiantes que culminan los bachilleratos de ingeniería o tecnológicos ingresan a realizar carreras relacionadas a las TI. En ese sentido, señaló que “con números tan negativos” se ha trabajado “muchísimo en distintas acciones” que promuevan la formación tecnológica. Aquí se pueden encontrar las distintas opciones para formación recomendadas por la CUTI.

El titular de la CUTI también indicó que la demanda insatisfecha del sector en 2021, según un informe realizado junto a Advice, se cerró con 5.000 puestos de trabajo.

“O perdemos los negocios o mejoramos la productividad o contratamos talento extranjero. Lo que está pasando es que estamos buscando alternativas en donde existan las alternativas pero eso más que verlo nosotros como un problema lo tendría que ver la ciudadanía como una oportunidad de crecimiento de los jóvenes y los no tan jóvenes que quieran formarse en este sector en el que hay empleo”, añadió.

unsplash

19% fue la participación de oportunidades laborales del sector IT en 2021.

La oferta de UTU

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp-UTU) es una de las principales instituciones de enseñanza a las que pueden recurrir los alumnos interesados en formarse en esa área. Juan Pereyra, director general de la UTU, dijo a El Observador que la institución se encuentra “muy desarrollada” en lo que tiene que ver con bachilleratos tecnológicos en informática y tecnicaturas. Además, agregó que brindan a los estudiantes la posibilidad de formarse como tecnólogos a través de convenios con la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

Pereyra informó que desde marzo y a través de un convenio con la CUTI, comenzará a funcionar un Instituto de Alta Especialización en TI en el barrio Bella Italia y también en la ciudad de Paysandú. “La novedad es que será un bachillerato tecnológico en informática bilingüe, que será el único en el país y público”, destacó.

Loureiro agregó que con ese convenio se busca “intensificar la relación y el trabajo para aggiornar el bachillerato tecnológico ya que UTU tiene una oferta educativa distribuida por todo el país”. En ese sentido, explicó que se apunta a “incorporar a esas carreras parte de la no presencialidad” y “empezar a tener cursos que permitan llegar a donde esté el estudiante con cursos de alta calidad y reconocidos por una institución como la UTU”.

Pereyra admitió que UTU tiene “carencia” de docentes en algunos lugares del interior pero que es algo que “se está potenciando poco a poco”. “Con este convenio con CUTI se van a desarrollar fuertemente cursos online, eso nos permite tener la última tecnología y bien determinadas las necesidades que tiene el mercado, qué es lo que realmente está necesitando y también vamos a poder tener técnicos que puedan ayudarnos a nosotros en los cursos además de la posibilidad de que nuestros alumnos puedan hacer pasantías en empresas de TI”, expresó.

unsplash

Sector tecnológico

Formarse en la UTEC

La UTEC es otra de las opciones idóneas para profesionalizarse en el sector tecnológico con carreras semipresenciales. Hoy ofrece un universo de 17 carreras, ingenierías, licenciaturas y tecnólogos y también especializaciones y maestrías.

“Esperamos tener unos 900 estudiantes nuevos que se incorporen a UTEC en 2022 y estamos muy esperanzados en el período de preinscripciones, que abrió hasta el 18 de febrero con todas las carreras nuevas que tenemos”, comentó a Cromo el director de Educación de UTEC, Amadeo Sosa.

El segundo período de inscripciones inició el 24 de enero y se extiende hasta este 18 de febrero inclusive, con inicio de cursos en marzo. En cuanto a la licenciatura en TI, la carrera más demandada de esa universidad, abrirá en agosto en Melo y Minas. En este caso, las inscripciones abrirán en un período especial durante el primer semestre, que se indicará oportunamente.

“UTEC ofrecerá en 2022 siete carreras semipresenciales casi duplicando su oferta educativa en esta modalidad”, comentaron a Cromo desde esa institución.

Hasta ahora, había tres carreras semipresenciales y, a partir de este año, se incorporan cuatro. Hay un plan con miras a 2025 en el que está bien detallado cómo y cuándo se va a avanzar con otras carreras. Unos 450 docentes han participado de capacitaciones para formarse en temas vinculados a la docencia en modalidad semipresencial o híbrida. Estos representan aproximadamente el 80% de los docentes de UTEC.

Según UTEC, en 2021 fueron 548 estudiantes los que participaron de talleres de sensibilización en el uso de tecnologías digitales. “Una cosa es ser un nativo digital y otra es usar las tecnologías digitales para aprender y ahí estuvo el foco de aprendizaje”, indicó Sosa.

PxHere

5.000 puestos de trabajo no se pudieron cubrir en 2021 en el sector tecnológico por falta de personal

Las herramientas de Inefop

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) firmó en 2020 un acuerdo con la compañía multinacional Microsoft para la realización del programa Habilidades Digitales para la Empleabilidad, a través del cual lo que se busca, según contó a El Observador su director general, Pablo Darscht, es “incorporar competencias digitales a las personas en general para que sean más empleables”. Este programa, que ya lleva casi un año y medio, fue realizado por 8.000 personas.

No obstante, desde Inefop se entiende que existen personas que requieren tener incluso un primer contacto con la tecnología ya que en muchos casos no pueden acceder ni siquiera a una computadora o no saben usarla.

En ese sentido, se está realizando un llamado a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en barrios de contexto vulnerable en zona metropolitana para llevar adelante un plan piloto donde, según explicó Darscht, “se incluye el préstamo de una computadora del Plan Ceibal para que las personas puedan hacer sus primeras armas”.

Como un segundo paso, las personas podrían optar por el curso que brinda Microsoft y luego si dedicarse a una de las propuestas de formación más específica que ofrece Inefop. Las personas pueden elegir entre los distintos cursos de capacitación a través del sitio web de oportunidades de Inefop.

El organismo también está financiando al 100% cursos para la formación de testers de software en distintas organizaciones, tanto privadas como públicas, por ejemplo, el Centro de Ensayo de Software, un emprendimiento conjunto entre la Fundación Ricaldoni y la CUTI que funciona en la Facultad de Ingeniería de la Udelar. Además existe un Centro de Ensayo de Software en Paysandú, financiado por Inefop y la Intendencia sanducera.

A estos proyectos se les sumará en los próximos meses uno sobre el que se encuentran trabajando y que se promoverá junto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Uruguay XXI. “Está enfocado en buscar una respuesta más completa al desafío de la escasez de desarrolladores”, dijo Darscht.

El director general de Inefop indicó que el instituto invierte entre $ 2.000 y $ 3.000 por estudiante para que puedan participar del curso de Habilidades Digitales para le Empleabilidad junto a Microsoft.

En el caso de los cursos habituales del instituto —en el que se incluyen las formaciones de tester— la inversión está entre $ 20 mil y $ 30 mil por alumno. “Pensando en programas de desarrolladores, probablemente será de un costo varias veces superior a ese”, agregó.