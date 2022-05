¿Qué regalan los uruguayos en el Día de la Madre? Los elegidos del ecommerce

El calendario del consumo se rige por fechas estratégicamente establecidas a lo largo del año para la compra de regalos. El Día de la Madre — que se celebra este 15 de mayo—es una de ellas, y los negocios de ecommerce aprovechan para vender productos y servicios.

“Hay que hacer promociones llamativas con productos gancho", dijo el director de Conversión en e-commerce de la plataforma de venta online Fenicio, Antonio Todino. Además, remarcó la importancia de armar un calendario anual que contemple los eventos importantes para el negocio — como el Día de la Madre—, que permita establecer una estrategia de marketing y comunicación que favorezca las ventas.

Todino sostuvo que el trabajo previo que se realiza es fundamental porque gracias a eso se atrae a los clientes: “Es importante generar tráfico con anticipación, mostrando los productos que van a estar en la promoción”, señaló.

Mercado Libre inició su campaña el 2 de mayo y, desde entonces, las sesiones en el sitio y las ventas vienen en aumento. Los picos de ventas se dieron el lunes 9 y el jueves 12, al igual que sucedió en la empresa dedicada a proveer plataformas de ecommerce a otras firmas, Fenicio. En esta última, para las compras realizadas el jueves el método de entrega más elegido fue el retiro en el local para no correr el riesgo de que el envío no llegue a tiempo.

Tomando en consideración que los consumidores quieren asegurarse el regalo este domingo, Todino dijo que es necesario contar con la logística adecuada para responder al incremento de pedidos y potenciar el sistema de envíos para que todos los clientes obtengan sus productos en tiempo y forma.

Los elegidos

Mercado Libre considera que las ventas de este año son muy buenas. De hecho, hay un crecimiento de 30% respecto al año pasado.

“Vemos tendencias claras por las categorías de café y bricolaje”, dijo el head de Marketplace de Mercado Libre Uruguay, Diego Gamba. En ambos casos observaron un crecimiento importante con respecto al festejo del año pasado, pero la categoría de artículos vinculados al café está entre las de mayor desarrollo con respecto a años anteriores: cafeteras, molinillos, prensas y otros insumos de barista destacan con respecto a las ventas de 2021.

La tendencia do it yourself (hazlo tu mismo, por su significado en inglés) se refleja también entre los regalos preferidos para el día de la madre, ya que todos los artículos relacionados a la decoración y construcción liviana crecieron en ventas.

También siguen firmes entre los más vendidos los dispositivos móviles y los electrodomésticos.

Los 10 artículos más vendidos por Mercado Libre son:

Cafetera Dolce Gusto + cápsulas Starbucks Xiaomi Redmi Note 11 Notebook HP 15 Caminadora eléctrica Expert Fitness Sopera Philips Campera de neopreno para dama Masajeador eléctrico para cuello y espalda Bicicleta sport montaña rodado 29 Kett Termo Termolar R-evolution Sommier 2 plazas espuma alta densidad excelsior

Fenicio detectó que en comparación con la semana previa al día de la madre de 2021, dentro de nuestro universo de clientes en Uruguay —300 tiendas online activas—, los niveles de venta en algunos rubros como moda y accesorios se mantienen similares, pero otros como electro han crecido considerablemente. "En algunos casos estamos viendo incrementos de más del 100% en la facturación", señaló la responsable de Marketing, Carolina Maubrigadez.

Dentro del rubro moda y accesorios los productos más vendidos están siendo abrigos, blusas, buzos, pantalones y remeras. En otras categorías como bazar, cosmética y tecnología los artículos con mayor demanda son cafeteras, celulares, escritorios y perfumes.

Los últimos días

Maubrigadez dijo que si bien los compradores uruguayos suelen dejar todo para último momento, el pico de ventas online más fuerte ya pasó. Sin embargo, considera que aquellas tiendas que ofrecen envíos express en no más de dos horas tienen una oportunidad para usuarios que necesiten resolver sus regalos el sábado. Además, muchos comercios que utilizan la plataforma están haciendo especial hincapié en el retiro en el local reforzando su horario durante el día previo.

En esta línea, Gamba sostuvo: "Aprovechando las entregas en el día, esperamos que las ventas sigan manteniendo el muy buen ritmo que han tenido a lo largo de la acción". "Tenemos cientos de vendedores que ofrecen entregas rápidas incluso sábado y domingo, así que hasta último momento los usuarios pueden aprovechar para comprar", concluyó.