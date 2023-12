¿Qué se puede hacer, ver y comer en Montevideo en una de las últimas semanas del año?

Picinic! es una newsletter semanal de Carina Novarese con recomendaciones culturales, piques, sugerencias para ir a comer y más. Si querés recibirla, podés guardar tus preferencias en el siguiente link.

Me alegra darte la bienvenida a este Pícnic! navideño en el que hablaremos de algunas cuestiones que no tienen que ver sólo con la Navidad, pero sí con nuestra identidad, esa que es marcada por nuestros ancestros e historia, pero también por lo que sucede aquí y ahora.

“ Nuestra pasión está en nuestras vidas, trabajos y consumo, más que en el bien común”, escribió el filósofo y sociólogo francés Danilo Martuccelli. En tiempos de regalos que son primero que nada compras y luego sí, regalos, su lógica me pegó de frente. Vivimos en un mundo lleno de individuos, qué obviedad, para quienes el individualismo es casi una religión.

En estos días en que deberíamos pasar raya, hacer evaluaciones y plantearnos algún objetivo para hacerlo mejor en el que año que se viene, me pregunto hasta qué punto nos hemos dejado corroer por ese individualismo que, en su cara más negativa, nos aleja de la comunidad (que es lo que nos hace humanos).

No confundamos. El individualismo en su otra cara, la positiva, es una fuerza importante de valorización de lo que cada uno es, hace, cree y siente. En ese sentido fue lo que permitió la conquista de las libertades y la construcción de las democracias liberales . “Poner al individuo en el centro del pensamiento moral y político, cosa que ocurrió a partir del Renacimiento, dio pie, por ejemplo, a las distintas declaraciones de derechos humanos fundamentales” , dijo la filósofa Victoria Camps (autora de Paradojas del individualismo ) en entrevista con El País de España, que esta semana publicó este reportaje sobre el tema: Egoísmo de náufragos: por qué somos cada vez más individualistas

En 2003 leí un libro del sociólogo estadounidense Robert D. Putnam, Bowling Alone . El título hace referencia al entretenimiento/deporte de jugar a los bolos, que fue tan popular en otros años y otro tipo de vida, y cuyo declive es un triste reflejo de lo que sucede con las comunidades y con el cambio en los patrones de sociabilidad. Recuerdo el libro porque en ese momento estaba becada en Estados Unidos y mi círculo de apoyo no era mi familia ni mis amigos de toda la vida, sino un grupo de compañeros, desconocidos hasta entonces.

En ese año todos aprendimos a jugar al bowling de la vida. Mi hija de tres años se quedaba en casa de la vecina cuando yo tenía que ir a clase, y sus hijos venían a mi casa a tomar la merienda porque los papás llegaban un poco más tarde. Siempre había alguien dispuesto a darte una mano, porque la mía y las de mi familia también lo estaban. Fue un año casi utópico, entre la nieve de Cambridge y con todos los lujos de una universidad de élite. Pero un año formativo, esencial para entender que solos no podemos , nunca podemos.

Hemos ganado individualismo y hemos perdido relaciones sociales “densas”, que no son las de Whatsapp ni la de ninguna de las redes sociales que nos dejan pegados a las pantallitas. “La gran incertidumbre asociada a la vida individualista acaba llevando a una personalidad más marcada por una suerte de egoísmo de náufrago ”, dijo a El País Carolina del Olmo, autora de ¿Dónde está mi tribu? . “Cuando no tienes una red de apoyo y más frágil eres, más instintiva es la reacción de salvar tu propio trasero ”.

En tiempos de Navidad, en tiempos que deberían ser de esperanza y cercanía, te propongo y me propongo extender la mano y pedirle a otro que la extienda . Entre todos podemos generar mejores sistema de apoyo que ayuden a la comunidad en la que vivimos. A veces será una movida solidaria, otras una pequeña ayuda al vecino, o tal vez una palabra de aliento a un amigo. Regalemos sí regalos materiales pero, sobre todo, regalemos tiempo y conciencia y esperanza. Soy Carina Novarese y te deseo una Feliz Navidad.

Para ver

Maestro. Hoy se estrena Maestro en Netflix y, a juzgar por la crítica previa y sus potenciales nominaciones, habría que verla con atención. Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper (que no para de sorprender por su versatilidad), es la historia de Leonard Bernstein . Cooper dedicó años a investigar, escribir, rodar y actuar en este biopic sobre el famoso compositor y director, incluyendo su vida sentimental, su homosexualidad y su relación con su esposa de origen chileno, interpretada por Carey Mulligan. Acá podés leer una entrevista con el director y actor.

Pink. Es una de las grandes artistas internacionales y, confieso, una de mis favoritas. Me gustó mucho ver el documental All I know so far , que sigue una gira de Pink y que se mete en temas que tienen que ver con música, rock, maternidad y más. Se puede ver en Amazon Video, todo al ritmo de la banda sonora de la talentosa música. Para los críticos, su mejor canción es Who knew . A mí me emociona un tema mucho más intimista y pequeño, When I get there , que dedica a su padre y en el que le hace preguntas sobre lo que hace después de la muerte.

Ternera. La vida después del terror y el terror, visto desde el presente, es parte de la entrevista que el periodista Jordi Évole le hizo a Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, sobre su participación en el grupo terrorista ETA . No me llame Ternera , se puede ver en Netflix.

Para escuchar

Rocking around. Por primera vez en cuatro años el clásico navideño de Mariah Carey, All I want for Christmas is you no ocupa el número 1 de la lista de éxitos estadounidense. Esta vez la lista está encabezada por Rockin’ Around the Christmas Tree , una canción que cumple 65 años, que subió a los charts cuando Brenda Lee tenía 13 años, y que ahora vuelve a interpretar en un video especial filmado en estos días. Es la artista de mayor edad e coseguir el logro de llegar al topo de Billboard.

Para experimentar

Goya y más. Desde mañana jueves, una parte del Museo del Prado se instalará en la Ciudad Vieja de Montevideo, en la muestra a cielo abierto El Prado en las calles , que propone un recorrido por algunas de las obras principales del catálogo de la institución española. El recorrido incluye reproducciones de 50 obras, inlcuybendo a Las meninas , de Diego Velázquez, El jardín de las delicias de El Bosco y La familia de Carlos IV , de Francisco de Goya, entre otras. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2024 y, desde marzo, la colección fotográfica empezará una gira por distintas ciudades del interior.

Garzón . Pueblo Garzón tiene un nuevo museo recién inaugurado. Se llama Marie Ducate y una de las obras más impactantes, El Cerezo, es un mural de casi seis metros de altura realizado con cerámica trabajada en el pueblo. Marie vive en Marsella, Francia y pasa todos los años dos meses en Uruguay. La muestra se completa con más de 170 acuarelas de la artista, una colección de jarrones, y esculturas eróticas.

Para curiosear

Arcoíris x 4. Si un solo arcoíris nos deja con la boca abierta (y genera miles de fotos “virales”), cuatro arcoíris son un portento y, de hecho, un fenómeno muy poco común. Un fotógrafo lo captó así en la zona de Langdales , Inglaterra.

5 minutos. ¿Problemas para dormir? Por acá lo venimos diciendo desde hace bastante, pero la respiración consciente siempre ayuda. Ahora la Universidad de Harvard recomienda un método para dormirse en menos de 5 minutos basada en una técnica antigua de yoga conocida como 4-7-8 . Acá tenés las instrucciones para practicarla. Dulces sueños…

Para viajar

Japón. Te invito a recorrer Japón desde ilustraciones características de esta cultura, a las acedés gratuitamente acá y que, además, se puede descargar. Me imagino mil y un usos para estas pequeñas obras de arte: una colección de láminas encuadradas con estas flores , una remera bordada con inspiración en este diseño, o una tela o papel para pared con estos diseños de madera del artista Furuya Korin.

Papá Noel. Todo el mundo sabe (?) que Papa Noel vive en Laponia, pero no tantos que se lo puede visitar en su pueblito , ubicado más allá del

Circulo Polar Artico, en Finlandia. Lo bueno es que se lo puede visitar todos los días del año. Como extra, ahí también se ven las hermosas luces del norte derivadas del fenómeno de la Aurora Borealis.

Espacio. Si viajar es soñar y soñar es viajar, date un rato para curiosear por las imágenes más profundas del espacio , tomadas por el telescopio Webb. De puro individualista nomás, te comparto la foto de los “acantilados cósmicos” de la nebulosa Carina .

Para leer

Mar . Maria Elena Marfetán, la chef del esteño restaurante Lo de Tere, acaba de publicar MAR, un precioso libro qu recorre las especies, pescadores, métodos de pesca , el correcto cuidado del recurso y una variedad de deliciosas recetas de cocina clásica y a la vez renovadora, llena de sabores frescos y auténticos. A ver si de una vez por todas los uruguayos nos ponemos al día con las delicias de nuestro mar.

Pura pasión . Leí en dos horas este libro de la escritora francesa , ganadora del Nobel, Annie Ernaux . Me resultó tan incómodo como necesario esta especie de diario de una pasión guiada por el deseo sexual, por la absoluta falta de lógica, por los recovecos de la mente humana cuando el deseo trastoca todo.

2023 . Acá está l a lista de los 12 libros que más le impactaron/gustaron a Emanuel Bremermann en el año que se está terminando. Yo puse en mi pila de verano a uno de ellos, Lapvona , de Otessa Moshfeg . Ya les contaré.

Recreo

Café con leche, hecho queso

Se llama Cafeggiano y es un queso que surge de la imaginación y la colaboración entre la productora de lácteos AFINE y The Lab Coffee Roasters. El nuevo queso está hecho con granos de café selectos y leche de la más alta calidad y combina la cremosidad con las notas tostadas y aromáticas del café. Es un queso más bien duro, con un año de estacionamiento y acá te enseñan cómo cortarlo y degustarlo debidamente. Para hacerlo se necesitan 3.770 shots de expresso y 1000 litros de leche, para formar algo así como un café con leche gigante, que luego se transforma en un queso absolutamente diferente.

