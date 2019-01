Qué se puede llevar al clásico y por dónde entran los hinchas

El Ministerio del Interior planificó el siguiente operativo de seguridad para el partido clásico que se disputa este lunes a la hora 22:15 en el estadio Centenario.

Accesos

Las vías de acceso para los hinchas de Nacional serán: 8 de Octubre, Garibaldi, Centenario y Albo.

La parcialidad de Peñarol deberá ingresar por las calles: Gral. Las Heras, Cataluña, Benzano y Ramón Anador.

Se podrá ingresar con:

* Radios portátiles con pilas chicas (AA-AAA)

* Paraguas sin puntas - de acuerdo a las condiciones climáticas.

* Bombos, tambores, o redoblantes con longa transparente (hasta una hora antes del inicios del partido de fondo, pasado ese plazo NO SE PERMITIRÁ el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro.

* Banderas de hasta 2 metros por 1 metro con caño de plástico flexible, de diámetro no mayor a 1 centímetro, hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande.

* Termo y mate.

* Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

* Botellas plásticas de hasta 600 ml, (con el fin de hidratación).

No se podrá ingresar con:

* Fuegos artificiales y bengalas.

* Bebidas alcohólicas.

* Botellas de vidrio.

* Elementos que puedan resultar ofensivos.

* Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

* Material racista o xenófobo.

* Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

* Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.

* Papel picado.

La apertura de puertas ya se realizó a la hora 19:00 pero se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas.