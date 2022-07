¿Quién ideó la foto de Luis Suárez que se hizo viral y puede generar su vuelta a Nacional?

Mateo Martínez, quien este miércoles cumplió 20 años (el mismo día que José Fuentes se reunió con Luis Suárez en Madrid), es el creador de la imagen del Pistolero que se hizo viral en las redes sociales y que conmovió al delantero y su familia.

Luego de la creación del hashtag #SuarezaNacional que hace dos semanas es tendencia de Twitter en Uruguay y que también fue mundial, los hinchas de Nacional cambiaron su foto de perfil en las redes por la imagen de Suárez que crearon Mateo y su amigo Martín.

La idea fue hacerle sentir al delantero el cariño de los tricolores y el deseo que tienen de que vuelva a jugar en el club que se formó.

"Hace días que estoy emocionado viendo Twitter y las redes; sigo sin creer tanta repercusión" dijo Mateo en el programa Tirando Paredes de AM 1010.

Mateo nació en Young, se hizo hincha de Nacional desde niño por su padre (el resto de su familia es de Peñarol y tiene una tía que se llama Morena, por Fernando) y es diseñador gráfico.

Mateo Martínez y el Chino Recoba

La imagen final surgió después de descartar un par de pruebas previas: "Martín me acercó la propuesta, ya me había pasado un boceto de referencia, charlamos la idea. La idea era que tuviera los colores de Nacional, con el fondo azul porque íbamos a usar la camiseta blanca y que hiciera buen contraste. Hubo dos que no nos gustó y encontramos una foto bastante buena del Atlético" expresó.

"Primero se pensó hacerlo con una foto de Suárez parecida a la de ahora pero del Mundial de 2018, pero estaba cambiado estéticamente. Probamos y encontré la que quedó, que me pareció buena porque es linda la pose y más actual. Se la mandé a Martín y salió".

Comenzó a darse cuenta de la importancia que tomó su creación cuando "vimos que algunos políticos la compartían y se ponían la foto de perfil. Después fue DJMario, un youtuber español, luego Ibai Llanos".

Nadie de marketing del club se comunicó con él, pero manifestó Mateo que recibió muestras de cariño de muchas personas: "Dije esto fue en serio cuando caí en varias entrevistas en la tele y gente que no conocía empezó a contarme cómo estaba viviendo la vuelta de Suárez".

Mateo creó también la estampita de "San Rochet" que se viralizó y en esa oportunidad, "hubo gente que me dijo que la tenía en la billetera y un estudiante que en un parcial del liceo la llevó de buena suerte".

Sobre el posible regreso de Suárez a Nacional, expresó: "Es algo increíble por el contexto, es increíble que venga, porque está en una etapa que está bien, con el Mundial a 4 meses. Si se llega a dar, tanto yo como como Martín que armamos la imagen, vamos a sentir una cosa para toda la vida porque pusimos ese granito de arena junto a la hinchada para que se cumpla el sueño".