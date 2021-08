Videojuegos como tesoros: coleccionistas uruguayos invierten miles de dólares en cartuchos y consolas

Por Cecilia Piazza - Especial para Cromo

Falta poco para llegar a la meta. Corre, salta, consigue monedas y adquiere potenciadores. Por primera vez, Bruno está jugando a Super Mario Bros en la Nintendo Entertainment System (NES) e intenta llegar al banderín para consagrarse. Sus manos van a toda velocidad y sus ojos no se despegan de la pantalla. Está tenso hasta que llega al final. ¡Lo logra! La concentración se convierte en alegría, y su cara, con una sonrisa de oreja a oreja, recupera los rasgos de un niño de cinco años.

25 años después Bruno mantiene esa misma alegría, no solo por pasar pantallas en el juego del fontanero, sino por tener la posibilidad de jugar a uno de los videojuegos que tanto disfrutó de niño. Ese entretenimiento de niño se transformó en otro hobby: ser coleccionista.

Bruno Balduccio, de 30 años, dijo que empezó por la nostalgia de volver a jugar a aquellas creaciones que marcaron su infancia y adolescencia. Una vez que empezó, aseguró, no pudo parar. Y ya formando parte de la comunidad de coleccionistas de Uruguay emprendió camino hacia una aventura: conseguir videojuegos exclusivos. Hasta el momento tiene 33 consolas (desde la Nintendo Entertainment System hasta la Nintendo Switch) y ¡688 juegos!

La pregunta del millón: ¿cómo consiguió todos los cartuchos? Tiempo y tenacidad. En Uruguay hay muchos tesoros de Nintendo porque la marca Cely los representaba: a ellos les daban juegos, consolas y material de apoyo exclusivos. Eso sigue existiendo en el país, pero para encontrarlo hay que trabajar: recorrer ferias, leer avisos en diarios, buscar en internet y hasta indagar en grupos de Facebook.

Guzmán Methol empezó a coleccionar hace cinco años, cuando el mercado uruguayo de videojuegos retro ya estaba en movimiento y logró conseguir muchas cosas: de los 1.400 videojuegos que tiene, el 70% los compró en Uruguay. Tuvo que “moverse mucho”. Por su parte, Gabriel Dittrich, que comenzó su colección hace 14 años, de los 20 mil videojuegos que tiene, el 98% los consiguió en Uruguay. “En algún momento me vino una fiebre por piezas particulares y viajé a Estados Unidos no por negocio, sino por el capricho de conseguir el juego particular que jugué de chico”, contó.

Guzmán Methol

Para Methol, tener la colección de videojuegos es cumplir su sueño de niño

Actualmente el mercado local está atravesando una crisis de escasez. Es difícil encontrar cartuchos porque en la década de 1990 en Uruguay ーy en América Latinaー reinó la piratería, y los juegos que hay ahora son truchos. Entonces, algunos coleccionistas que buscan expandir su colección pusieron la mirada en el exterior. Allí encuentran otra barrera: impuestos y costos de envío que generan que el precio se duplique.

A base de oferta y demanda

El coleccionismo de lo retro tuvo un boom mundial y los precios se duplicaron en un año. La pandemia tuvo un impacto directo: "El mercado lo comanda Estados Unidos y, con la cuarentena, mucha gente compró juegos lo que llevó a que los precios aumentaran", explicó Balduccio.

Price Charting, una consultora que analiza los precios de estos cartuchos desde que existen, muestra este incremento fuerte. Desde que inició la pandemia en 2020, el precio de Super Mario Bros llegó a su pico más alto en abril de 2021.

Price Charting El precio del juego es la línea azul y el precio del juego completo es la línea verde

El valor de cada juego de hoy depende del éxito de ventas que tuvo en su momento. Si hay más cartuchos es más fácil de encontrar y más barato. Si es una edición limitada es más caro. Y hay otros juegos que no fueron tan entretenidos y, como se hicieron muy pocos, tienen un precio más alto. Un ejemplo es el Little Samson: que actualmente está arriba de los US$ 2 mil. También hay cartuchos que llegan a valer más de US$ 20 mil, como World Championship, porque se creó para una competencia de videojuegos de Nintendo y solo hay 20 piezas en todo el mundo.

Diego Battiste

Little Samson es uno de los juegos con más valor en el mercado

Distintos tipos de colecciones

Lo que pertenece a Nintendo "es lo más coleccionable" en Uruguay. Además, se adueñó de la nostalgia de la mayoría de los coleccionistas por la popularidad que gozó en su momento y que sigue gozando al día de hoy.

Contar con una selección de esta marca también es una inversión porque es la más cara. Las consolas cuestan entre US$ 50 y US$ 100 a no ser que estén en la caja y la bolsa, que puede llegar a duplicar o triplicar su precio.

Diego Battiste

La consola Nintendo Entertainment System

Los juegos son mucho más onerosos y su precio también varía dependiendo si está completo ーcon la caja y el manual de instruccionesー o no. “Por un lado, (hay quienes piensan) cómo va a valer esa plata si es una caja de cartón. Por otro lado, pasaron 30 años desde que esa caja de cartón se hizo. No es normal que esté en buen estado”, dijo Balduccio explicando el por qué de la importancia de tener el juego completo para los coleccionistas. Dittrich, que cuenta con varios juegos en caja y con manuales afirmó que es muy difícil encontrar estas cosas, y que eso es lo “divertido el coleccionismo”.

Diego Battiste

Los exhibidores son licenciados: aren los que usaban las tiendas de la época

Ahora bien, aquellas personas que coleccionan exclusivamente los juegos que disfrutaban cuando eran chicos ni siquiera piensan en el precio. Es más, hay quienes compran el Family, una consola réplica y más pequeña de la Nintendo Entertainment System que funciona con un cable HDMI, porque era furor en Uruguay en 1985. Es su máquina del tiempo.

El collar de perlas del tesoro

Todas las colecciones son un tesoro per se, aunque siempre hay una pieza que se destaca. Methol tiene dos: un cartucho de Little Samson (US$ 2 mil) y un juego completo de Air Bound cuya caja atípica es muy valorada en el mercado (estima que oscila entre US$ 3 mil y US$ 5 mil). Para él son los artículos más preciados que posee. Nunca imaginó que iba a tenerlos, pero dijo que por estar en el lugar y en el momento indicado, pudo conseguir.

Guzmán Methol

Los juegos que tiene en caja son los que más valor tienen en el mercado

Para Balduccio el pilar de su colección es la saga de Zelda. Adora jugarla. El ítem que más destaca por su valor económico es el juego Panic Restaurant (US$ 1.000) que cambió con otro coleccionista.

Bruno Balduccio

Parte de la colección de videojuegos de Bruno Balduccio

Ditrich considera que el juego de las Tortugas Ninja son la gema de la colección por el valor afectivo que lo une. Sin embargo, cree que el mejor juego de la historia es el Super Mario Bros 3 porque marcó a una generación.

Diego Battiste

Cada uno de los juegos es distinto por como se conserva

No tiene precio

La mayoría de los coleccionistas uruguayos arrancan su colección de adultos porque a medida que salía una nueva consola tenían que vender las consolas más viejas para pagarlas. “Nosotros íbamos largando lo que teníamos. Entonces, fuimos perdiendo esos juegos que nos encantaban”, lamentó Methol. A medida que pasaron los años lo empezaron a buscar de nuevo.

Con esos recuerdos a flor de piel, los tres coleccionistas dijeron que por el momento no piensan vender sus colecciones. “Es un trabajo de toda la vida y más allá de todas las dificultades que puedan haber, la idea es seguir coleccionando”, aseguró Ditrich. Es un viaje en el tiempo. “Para mi hay cosas que no tienen precio y la nostalgia es una”, concluyó.