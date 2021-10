¿Quiénes son para Carrasco los técnicos idóneos para dirigir al actual plantel de la selección?

El entrenador Juan Ramón Carrasco consideró que los directores técnicos Mauricio Larriera, de Peñarol, y el argentino Pablo Marini, ex Montevideo City Torque, son hoy los más indicados para dirigir a la selección uruguaya con su actual perfil de jugadores de “buen pie”.

Luego del fin de semana en el que estuvo en cuestionamiento la continuidad del cuerpo técnico de la celeste que encabeza Óscar Tabárez, Carrasco fue consultado este miércoles en La Oral Deportiva de Radio Universal por quiénes serían los entrenadores más idóneos para dirigir la actual selección, sin incluirse a él, y JR dio sus candidatos.

“Hoy por hoy sería Larriera. Porque ves que tiene jugadores de buen pie y los hace jugar como equipo. Es así de sencillo”, dijo sobre el actual técnico de Peñarol.

Staff Images / Conmebol

Mauricio Larriera

“Y si no Marini, que estuvo en Torque, que estuvo tres años”, dijo con respecto al entrenador argentino que hoy dirige a Liga de Quito de Ecuador, y de quien mencionó que en City Torque lo respaldaron durante un buen tiempo. “Jugar bien no es fácil, eso lleva su tiempo”, señaló.

Carrasco, que ha sido crítico con Tabárez y su propuesta de juega, también fue consultado sobre si consideraba que no se había sacado todo el potencial de una generación que tuvo a Luis Suárez y Edinson Cavani como sus referentes ofensivos.

Hedeson Alves / AFP / Pool

Pablo Marini

“Es lo increíble de los que tienen la potestad para dirigir, de que se haya desperdiciado esta generación con Suárez y Cavani a la cabeza con un entrenador que juega a otra cosa. Y es respetable”, comentó.

“Teniendo estas características de jugadores, como Suárez y Cavani, no se les hizo el fútbol idóneo para las condiciones. Es claro que te van a hacer goles porque son tremendos jugadores, pero imagínate un entrenador que sepa trabajar a estos jugadores que son tremendos. Se podía haber pensado hasta en salir campeón del mundo, no tengas dudas”, expresó.

“Por eso es la impotencia cuando dicen que es un proceso exitoso”, agregó JR, quien actualmente está sin equipo.

Diego Battiste

Juan Ramón Carrasco

"El proceso no es exitoso y me quieren convencer que antes no íbamos a los mundiales”, agregó. En ese sentido señaló que actualmente se juega “con selecciones de poco nivel y clasificás quinto”. “Hoy van cinco, antes íbamos no tan seguido, porque clasificaban menos y era más difícil".

Pese a las críticas, Carrasco dijo no ser “contra” de Tabárez. “No me gusta pegar cuando estás en el piso porque no soy así, te dejo levantarte”, señaló. “Tabárez me cae muy bien y no soy contra", sostuvo.